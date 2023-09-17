MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, yeniden başkan seçildi

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Veysel Şahin yeniden başkan seçildi. Şahin, yerel seçim hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtip, "Güzel bir gün geçirdik. Listelerimizi güçlendirdik. Yeniledik. Yerel seçimlere hazırlanıyoruz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlendi. 600 delegenin oy kullandığı kongrede mevcut il başkanı Veysel Şahin tek aday oldu. Kongre MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın başkanlığında gerçekleşirken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da divanda görev aldı.

Şahin, kongrede güven tazeledi. Yapılan sayımda 13 oy geçersiz çıkarken Şahin 587 delegenin oyunu aldı. Şahin, kongreyi MHP açısından bir düğün olarak adlandırdıklarını dile getirip, "Şükürler olsun İzmir'deki Türk milliyetçileri salonlara sığmadı. Gerçek anlamda düğüne çevirdiler bugünü. Bütün İzmirli ülküdaşlar ve delegelerime teşekkür ediyorum. Güzel bir gün geçirdik. Listelerimizi güçlendirdik. Yeniledik. Yerel seçimlere hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tek aday olmasını İzmir'in tercihi olarak değerlendiren Şahin, yerel seçimler öncesi çalışmalara hız verdiklerini anlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP'yi eleştiren Şahin şöyle konuştu:

"İzmir 30 yıldır CHP'nin iş bilmezliği, iş yapmazlığının tesiri altında. Soyer geçen gün yaptığı açıklamada hedeflerinin, söylediklerinin yüzde 80'ini yaptığını yüzde 20'sinin kaldığını ifade etti. Ben de İzmir'in bu zulümden kurtarılması gerektiğini düşünüyorum. 'Atatürkçü İzmir' diyorlar. Atatürk düşmanlığı yapıyorlar. 'Vatansever İzmir' diyorlar. Bütün Türkiye'ye kastetmiş insanları destekliyorlar, bir aradalar. FETÖ'cü bir ismi getirip birinci sıra aday yaptılar."

MHP'li Şahin yerel seçimlerde partisinin İzmir adayıyla ilgili soruya ise "Genel merkezimiz şu anda çalışmalar yapıyor. Cumhur İttifakı birlikteliğimiz devam ediyor. Adayın o yönde olacağını tahmin ediyorum" yanıtını verdi.