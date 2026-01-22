İzmir'de, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına tepki

İzmir'de MHP İl Başkanlığında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları temsilcileri, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

MHP İzmir İl Başkanlığı'nda, çoğunluğu doğu ve güneydoğu hemşehri derneklerinden oluşan sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin, yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kucaklaşmanın aşama aşama hayata geçtiğini söyledi.

Husumet ve şer cephesinin provokasyonlarını artırdığını ifade eden Şahin, "Mardin'in Nusaybin ilçesinde, şanlı bayrağımıza yönelik haince bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu alçak ve çirkin eylem, aziz milletimizin tamamını derinden üzmüş, vicdanlarda derin yara açmıştır. Bu güçlü birliktelikle, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Teşkilatı çatısı altında kamuoyuna sesleniyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi hedef alan hiçbir provokasyona geçit vermeyeceğiz. Şanlı Türk bayrağımıza uzanacak hiçbir kirli ele asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti milletiyle birdir, bayrağıyla bütündür, kardeşliğiyle daimdir. Bu topraklarda fitneye, nifak ve bölücülüğe dün olduğu gibi bugün de izin verilmeyecektir." diye konuştu.

Anadolu Birliği Derneği Onursal Başkanı Koçali Al ise İzmir'deki sivil toplum kuruluşları olarak Terörsüz Türkiye'yle ilgili toplumun tüm kesimlerini ziyaret ettiklerini, halkın yüzde 99'unun Terörsüz Türkiye sürecine destek verdiğini söyledi.

Türk bayrağının hem Türklerin hem Kürtlerin onuru ve namusu olduğunu kaydeden Al, "Ona uzanan eller kahrolsun. Biz Türkiye'de yaşayan halklar adına Terörsüz Türkiye'nin yanındayız." dedi.

Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Zakir Salmanoğlu ise Türk bayrağına yapılan saldırıyı kınadı.

Provokasyonlara karşı çok duyarlı olacaklarını dile getiren Salmanoğlu, "Allah'ın izniyle hiç kimse bu yoldan geri çeviremeyecek. Bayrak bizim onurumuz, şerefimiz, her şeyimiz. Bu bayrak hepimize yeter. Bu ülkede bu bayrak altında yaşayan herkes kardeştir. Kimsenin buna kimsenin müdahale etme hakkı da haddi de yoktur." ifadelerini kullandı.

İzmir Diyarbakırlılar Federasyonu Başkanı Kadir Akgün da yaşanan olayın ülke genelinde yaşayan herkesi üzdüğünü belirterek, "O bayrağı indiren şahsın acaba kimliğinde, pasaportunda, karnesinde, diplomasında Türk bayrağı yok muydu? Bayraktan ne istiyorsun? Bayrak hepimizin onuru ve şerefidir. Biz Allah'a güvendik, sırtımızı da bayrağımıza dayadık." dedi.

İzmir Mardinliler Vakfı Başkanı Rasim Kahraman ise yaşanan olaydan bir Mardinli olarak utanç duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Şu anda Mardin'in 8 ilçesinde herkes evine bayrak astı. 40 yıldır kan dökülüyor. Yeter, bunu yapanlara yol vermeyeceğiz. Mardinliler, Doğu ve Güneydoğu olarak bizler çok çektik. Bundan sonra çekmek istemiyoruz. Hiç kimse bizi bölemeyecek. Bölmek isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. İzmir'de kanımızın son damlasına kadar bayrağa sahip çıkacağız."

Toplantıya Şanlıurfa, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Konya, Erzincan, Sivas hemşehri derneklerinin temsilcileri de katıldı.