MHP, il genel meclisi üyeleriyle bir araya geldi

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhur İttifakı hassasiyetiyle yerel yönetimlerin her kademesinde üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiren meclis üyelerimiz, önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyeti sürdüreceklerdir." ifadesini kullandı.

Mhp Genel Merkezi'nde Durmaz'ın başkanlığında "İl Genel Meclisi Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Durmaz, 1,5 saat süren toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de yerel yönetimlerin, demokrasinin tabana yayılması ve vatandaşların yönetime katılımı açısından önemli bir role sahip olduğunu vurguladı.

Sadir Durmaz, il genel meclislerinin, vatandaşların refahını doğrudan etkileyen önemli kararların alınması, demokrasinin yerel yönetim ayağını oluşturan ve yerel hizmetlerin planlanması, uygulanması ve denetlenmesinde önemli sorumlulukları olan kurumların başında geldiğini belirtti.

İl genel meclis üyelerinin bu sorumlulukları hakkıyla yerine getirmelerinin ön şartının vatandaşla iletişim olduğunu aktaran Durmaz, "Söz konusu iletişimin, bölgenin sorunlarının çözümünde en önemli etken olduğu tartışmasızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bilinçle ortaya konulan siyasi anlayışları gereği, Mhp'li meclis üyelerinin, bulundukları yörenin kalkınmasını sağlamak ve vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek için ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde görev yaptığını anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Zira, vatandaşlarımızın taleplerini ulaştıracakları ilk adres, hiç şüphesiz kendi aralarından seçilerek iş başına gelen, sokakla temas halinde olan meclis üyelerimizdir. İl genel meclisinin aldığı kararlar, yaptığı işler, başlattığı çalışmalar, o bölgede yaşayan vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki ettiği için meclis üyelerimizin sorumluluğu ve sorumluluklarını yerine getirmeleri çok önemlidir. Kesinlikle unutulmaması gereken bir husus da görevlerin gelip geçici olduğu ama alınan kararların etkisinin uzun yıllar süreceği ve yapılan güzel hizmetlerin o beldenin sokaklarında yıllarca yankılanacağı gerçeğidir."

Durmaz, bu düşünceden hareketle tertipledikleri toplantıda, il genel meclis üyelerinin çalışmaları ve gelecek sürece dair hedeflerini ele aldıklarını belirterek, "Ülkemizin, geçmişten bugüne sükunet bulmayan bir coğrafyada olduğunun bilinciyle, bugün ateş çemberine dönen sınırlarımızdaki gelişmeleri, gönül coğrafyamızda olup bitenleri, bunların ülkemize yansımalarını değerlendirdik." açıklamasını yaptı.

"Meclis üyelerimiz, önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyeti sürdüreceklerdir"

Toplantıda, Mhp'nin "üretken belediyecilik" anlayışı gereği yapılması gerekenleri hatırlattıklarını aktaran Durmaz, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, yerel yönetimlerdeki tüm temsilcilerimiz, vatandaşlarımızın güvenini boşa çıkarmamak, teveccühlerine layık olmak için partimizin hassasiyetleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürerek, partimizin 'üretken belediyecilik' anlayışı doğrultusunda, sorumluğumuzun, sadece bugüne değil, bu toprakları kanlarıyla sulayıp vatan yapan aziz ecdadımıza ve gelecek nesillere olduğunun bilinciyle çalışmaya devam edeceklerdir.

Cumhur İttifakı hassasiyetiyle yerel yönetimlerin her kademesinde üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getiren meclis üyelerimiz, önümüzdeki süreçte de aynı hassasiyeti sürdüreceklerdir."

Mhp, belediye meclis üyeleriyle de bir araya gelecek

Yerel yönetimlerdeki buluşmalarının devam edeceğini, belediye meclis üyeleriyle de bir araya gelerek benzer toplantılar gerçekleştireceklerini belirten Durmaz, "Biz MHP olarak, seçimleri değil nesilleri düşünen Genel Başkan'ımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, sadece seçim propaganda dönemlerinde değil, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızla buluşmayı, onlarla bir arada olmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Durmaz, Genel Başkan Bahçeli'nin milli hafızalara nakşettiği "Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" şiarıyla yol yürümeye, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" anlayışıyla siyaset yapmaya, "Benim aklım hep Türkiye'dir" haykırışıyla milletle kucaklaşmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Hain terör saldırısını lanetliyorum"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına ilişkin de Durmaz, "TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerine yapılan hain terör saldırısını lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenabıallah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Türk milletinin ve hepimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.