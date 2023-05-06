MHP İl Başkanı Yılmaz; 'Kandile bahar gelmeyecek'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacağını belirterek; "Biz Selahattin Demirtaş'a terörist demeyi biliyoruz. PKK'nın uzantısı HDP'nin teröre yardım ve yataklık yaptığını söylemeye devam edeceğiz. Kandil'e bahar falan gelmeyecek" dedi.

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Çal ilçesi genelinde görev yapan mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve sandık görevlileriyle bir araya geldi. MHP'li Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ve MHP Çal İlçe Başkanı Ali Çiftçi'nde hazır bulunduğu toplantı, 300'e yakın davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

MHP Denizli İl Teşkilatı olarak 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri ile 13. Cumhurbaşkanlığı Seçiminin hazırlıklarını 2 yıldır sürdürdüklerini belirten MHP İl Başkanı Yılmaz, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda 'Aday belli, karar net' temasıyla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aday olarak gösterdik ve var gücümüzle desteğimizi ortaya koyduk. Cumhur İttifakı olarak sadece Çal ve Denizli'de değil, Türkiye'nin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. MHP olarak Çal'da Başkanımız Fethi Akcan ile birlikte ortaya koyduğunuz başarıyı tüm Denizli görüyor. Çal'ı MHP'nin kalesi olarak tanımlayabiliyoruz. Çal'ın talihsizliği siz hep birlikte kırdınız. Çal artık değişen, gelişen ve büyüyen bir ilçe" dedi.

"Biz teröriste terörist demeyi biliyoruz"

Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçimlerinden zaferle çıkacağını kaydeden Yılmaz, "Biz Selahattin Demirtaş'a terörist demeyi biliyoruz. PKK'nın uzantısı HDP'nin teröre yardım ve yataklık yaptığını söylemeye devam edeceğiz. Kandil'e bahar falan gelmeyecek. Memleketin her yeri zaten bahar içerisinde. Milli ve manevi değerlere sahip çıkarak, 780 bin metrekarelik vatan toprağının bölünemez, parçalanamaz iddia ve duruşumuzu ortaya koyarak, Türk ve Türkiye Yüzyılı'na inançlı adamlarla yürümeye devam edeceğiz. İHA, SİHA, Kızılelma, Kaan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, kapalı Maraş'ın açılması ve Karabağ zaferi ve mavi vatanda yaşanan gelişmeler gelecekteki yeni zaferlerin habercisidir. Tüm bu eserlerde Bilge Liderimiz Dr. Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ve Cumhur Başkanımız Erdoğan'ın yanı sıra asil ve aziz milletimizin mührünü görürsünüz. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz, Denizli'miz ve Çal'a hayırlar getirmesini diliyorum. Denizli MHP'nin 14 Mayıs gecesi, en az 2 milletvekiliyle TBMM'de olacağına inanıyorum. Ülkücü ve milliyetçi hareket olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bekasının her daim teminatı olarak başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Milletimiz nasıl tercihini ortaya koyarsa koysun, kanaati ve görüşü başımızın üstünedir. Hep birlikte, devletiyle milletiyle Türkiye diyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

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