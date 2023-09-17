MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Muhalefetin elinde bulunan birçok belediye yönetim krizi içerisinde

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ne yazık ki 2019 seçimlerinden bu yana başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere muhalefetin elinde bulunan birçok belediye yönetim krizi içerisindedir." dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanlığı 14. Olağan Kongresi Gala Yaşam Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Kongrede seçime tek liste halinde giren Niyazi Tunç il başkanlığına seçildi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yine başarılı olacağını belirterek, "Türk milleti 14 ve 28 Mayıs'ta seçimini Cumhur İttifakı'ndan yana yapmış, geleceğine sahip çıkmıştır. Seçimlerden sonra 6'lı masanın kavgalarının iyice ayyuka çıkması milletimizin kararının ne derece doğru olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Millet İttifakı'nın ülkeye ve millete faydası olmadığını vurgulayan Büyükataman, "Ne yazık ki 2019 seçimlerinden bu yana başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere muhalefetin elinde bulunan birçok belediye yönetim krizi içerisindedir. Zilletin gölgesi altındaki belediyelerin beceriksizliklerinden dolayı çok sayıda ilimiz altyapı yetersizliğinin pençesinde kıvranmakta, kaynakların doğru kullanılmaması sebebiyle hak ettiği yatırımı alamamakta, en hafif doğa olaylarının afete dönüşmesiyle yaşanabilir bir kent olmaktan ne yazık ki bu illerimiz çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Hizmetten yoksun kalan şehirlerin bir an önce milli iradenin kararıyla kurtarılması gerektiğini kaydeden Büyükataman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 'Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine seri ve selametle vasıl olabilmenin stratejik formülü merkezden yerele tek yürek olmuş Türkiye'nin oluşmasına ve ortaya çıkmasına bağlıdır.' Kaybedecek zamanımız yoktur. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak ve zilletin ipini tamamen silip atmak için hiç durmadan hep beraber çalışmak zorundayız. Cumhur İttifakı olarak büyük bir heyecan ve uyum içerisinde iş birliğimizi sürdürecek, vatandaşlarımızı merkezi yönetimle uyumlu, üretken belediyeciliğe Allah'ın izniyle kavuşturacağız. İnanıyorum ki büyük Türk milleti 14 ve 28 Mayıs'ta verdiği kararının bir kez daha arkasında duracak, zillet belediyeciliğine son verecektir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerelde iktidar, ülkede istikrar anlayışıyla mahalli idareler seçiminde Cumhur'un zaferi için var gücümüzle çalışacak, bir an bile kimsenin kuşkusu olmasın ki durmayacağız."

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel de partisinin sorun çıkaran değil çözüm üreten bir anlayışla siyaset yaptığını söyledi.

Yeni Yönetim

Öte yandan Niyazi Tunç başkanlığındaki MHP Balıkesir il yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Erdal Çalt, Halil Görmen, Halil Şen, Ceyda Yırcalı, Muharrem Kurtan, Mehmet Başkurt, İlker Kelemence, Ersan Özmen, Ahmet Çakır, Kutluhan Çiftçi, Kadir Işıktaş, Ufuk Kuvetli, Adil Filiz, Kağan Fazıl, Nazım Sarıçalı, Keskin Gezen, İrfan Bilgen, Hüseyin Kılıç, Recep Aslan, Nevzat Ertürk, Kazım Gültekin, Osman Köse, Burak Arslan, Harun Bozbay

Disiplin Kurulu: Mesut Sabah, Adnan Demirtaş, Cavit Kocakuşak, Canip Karanalp, Emrah İpek, Sinan Filiz, Süleyman Baydar

Üst Kurul Delegeleri: Niyazi Tunç, Mustafa Bilsem, Alper Okçelik, Bekir Bozkurt, Mehmet Sıray, Muhammer Birdar, Sadettin Kul, Ahmet Davran, Ergün Okurlar, Gökhan Selcan, Kağan Çoban, Fatih Aydın, Özcan Akbaba, Yakup Macan, Halil Görmen, Nazmi Taşkın