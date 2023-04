MHP Genel Sekreteri Büyükataman: 'PKK terör örgütünün beli kırıldı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve Bursa 1'inci Bölge Adayı İsmet Büyükataman, seçim çalışmaları çerçevesinde Bursa'da muhtarlarla iftar programında bir araya geldi.

MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci dönem Bursa 1'inci bölge adayı İsmet Büyükataman, beraberindeki MHP İl Başkanı M. Cihangir Kalkancı, Bursa 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Korkut Aktaş ve İl teşkilatlarıyla birlikte Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlarla buluştu. İftarın ardından Büyükataman, muhtarlara hitap ederek 14 Mayıs seçimlerine dikkat çekti ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Türkiye varsa biz varız"

Bölücü terör örgütü Pkk'nın Türkiye'ye hem büyük insani hem de ekonomik zarar verdiğine dikkat çeken Büyükataman, "1978 yılında bölücü terör örgütü Pkk, Şemdinli'de ilk silahlı eylemini gerçekleştirdi. 40 küsür yıldır eylemlerine devam eden Pkk, bu milletin başına adeta musallat edildi. Geride bıraktığımız bu 40 yıllık süre içerisinde binlerce vatandaşımızı kaybettik. Çoluk çocuk demeden, asker polis ayırt etmeden masum insan demeksizin önlerine kim çıktıysa ne yazık ki PKK terör örgütünün hedefi haline geldi. Yüreğimiz yaralı. Bu terör örgütünün Türkiye'ye 1978 yılından bugüne ekonomik maliyeti 2 trilyon doları aştı. PKK ile mücadeleye harcanan 2 trilyon dolarla Türkiye'de neler yapılmazdı. Türkiye böyle bir belaya musallat edilmemiş olsaydı bugün dünyanın gıpta edilen seviyesinde, bütün problemlerini aşmış, bölgesinde lider dünyada süper bir güç haline gelmesine kimse mani olamazdı. Ama hamd olsun PKK terör örgütünün artık beli kırıldı. Türkiye'de te her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin asla yeni dönemde de sabote edilmemesi adına dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. 'Türkiye varsa biz varız' diyen insanlarız. Biz Türkiye sevdası ortak paydasında bir arada olmak zorunda olan insanlarız. Biz her şeyden önce, 'her şey Türkiye için' diyebilecek feraseti göstermek mecburiyetinde olan insanlarız. Çünkü Türkiye varsa biz varız" şeklide konuştu.

Konuşmalarından sonra muhtarlarla sohbet eden Büyükataman, muhtarların beklentilerini dinledi. - BURSA