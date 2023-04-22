MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyan FETÖ'cüler dönüş biletlerini almış" MHP Bursa İl Başkanlığı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma programı ile bir araya geldi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman: "Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyan FETÖ'cüler dönüş biletlerini almış"

BURSA - MHP Bursa İl Başkanlığı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen bayramlaşma programı ile bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri, Bursa Milletvekili ve 28'inci Dönem 1. Bölge MHP Bursa Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyan FETÖ'cüler dönüş biletlerini almış, PKK terör örgütünün Kandil'deki sözde yöneticileri hiç vakit kaybetmeden desteklerini açıklamışlardır. Zillet ittifakının adayına tek sevinen eli kanlı FETÖ ve PKK militanları olmuştur" dedi.

Bayramlaşma programında konuşan Büyükataman, "Görüldüğü üzere, terörün gölgesi zillet masasının üzerindedir. Zillet masası Türkiye karşıtı başkentlerin boyunduruğu altındadır. Zillet ittifakı Türkiye karşıtı cephenin kurşun askeridir. Biz Cumhur İttifakı olarak Türkiye Cumhuriyeti üzerine yapılan kirli hesapların farkında ve tam karşısındayız. Ülkemizin hak ettiği refaha ve güvene ulaşması ancak Cumhur İttifakı ile mümkün olacağına inanıyoruz. Biz yerli otomobil diyoruz, onlar Demirtaş diyor. Biz savaş gemisi yapıyoruz, onlar Kavala diyor. Biz SİHA diyoruz, onlar yerel yönetimlere özerklik diyorlar. Biz büyük ve güçlü Türkiye diyoruz, onlar geleceği ipotek edilmiş Türkiye diyorlar. Biz millet iradesi diyoruz, onlar yabancı başkentlerden aferin bekliyorlar. Göründüğü üzere Zillet İttifakı'nın ülkemiz menfaatine olan tek bir söylemi ve icraati yoktur. Zillet İttifakının geldiği nokta tam bir fiyaskodur" ifadelerini kullandı.

"PKK'nın Kandil'deki sözde yöneticileri desteklerini açıkladı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklaması sonucu bölücü terör örgütlerinin desteğini aldığını belirten Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu duyan FETÖ'cüler dönüş biletlerini almış, PKK terör örgütünün Kandil'deki sözde yöneticileri hiç vakit kaybetmeden desteklerini açıklamışlardır. Zillet ittifakının adayına tek sevinen eli kanlı FETÖ ve PKK militanları olmuştur. Her söyleminde terör örgütlerinin taleplerini ülke gündemine taşımaya çalışan Kılıçdaroğlu'na teröristlerin desteği kesinlikle tesadüf değildir. Kılıçdaroğlu adaylığı açıklanır açıklanmaz soluğu HDP'nin kapısında almış ve terör partisi ile birçok konuda aynı düşündüklerini ifade etmiştir. Görüşmenin hemen ardından HDP'liler 'önümüzdeki dönemin bebek katili Öcalan'ı özgürleştirme' dönemi olacağını açıklamışlar ve '100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'ni değiştireceğiz' diyerek hadlerini aşmışlardır. HDP'nin Cumhuriyetimize düşman, yıkıcı ve bölücü söylemlerine zillet ittifakı oy kaygısıyla ses çıkarmamıştır. Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye kapalı kapılar ardında hangi sözleri verdiğini açıklamak, ne gibi siyasi şantajlara boyun eğdiğini açıklamak zorundadır" şeklinde konuştu.

"Asla zulme boyun eğmedik, hainlere fırsat vermedik"

Programda konuşan MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, "Milliyetçi Hareket Partisi gücünü Türk milletinden almaktadır. Milliyetçi Hareket Türkiye için vardır. Milliyetçi Hareket, Türk-İslam coğrafyalarının umudu olmak için vardır. Milliyetçi Hareket Türklüğün bekası için vardır. Milliyetçi Hareket Partisi büyük bir fikrin, onurlu bir tarihin, eşsiz bir kaynaşma kültürünün tezahürüdür. 54 yıldır hıyanetlere meydan okuduk. Yarım asırdır hezimetlere kafa tuttuk. Türk ve İslam'ın haysiyetini savunduk. Gün geldi bunaldık, gün geldi budandık. Gün geldi şehit, gün geldi şahit olduk. Ancak her dem taze, her dem var olmayı başardık. Gün oldu asırlara bedel olaylar yaşadık, Gün oldu kükremiş sel gibi bendimizi çiğneyip aştık. Bir şehit tabutunun altında göz pınarlarımızdan akan yaşlarla dertleştik. Ama Asla zulme boyun eğmedik, hainlere fırsat vermedik. Doğru bildiğimizi, Türk milletinin hasımlarının gözünün içine baka baka haykırmaktan çekinmedik" dedi.

Bayramlaşma programına MHP Genel Sekreteri ve Bursa 1. Bölge Milletvekili Adayı İsmet Büyükataman, MHP Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, milletvekili adayları, ilçe başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, mahalle başkanları ve çok sayıda parti mensubu katılım gösterdi.