MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür Efendi şunu iyi bilmelidir. Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatan toprağıdır" dedi.

Büyükataman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mandacı zihniyetin sözcüsü gibi yurt dışında Türkiye'yi şikayet etmeyi gelenek haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM kürsüsünde teslimiyetçi söylemlerine bir yenisini daha eklemiştir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ve vatan sevdamızı utanmadan hedef almaya yeltenen Özgür Efendi şunu iyi bilmelidir. Kıbrıs Türklüğü asla vazgeçmeyeceğimiz milli bir davadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatan toprağıdır. Genel Başkanımızın yaptığı da Türk milliyetçilerinin sarsılmaz iradesiyle vatan toprağına ve milletin bekasına sahip çıkmaktır" dedi.

Büyükataman, "Yabancıların konforlu sahnelerinde gezip iktidar hayali kuranların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin milli mesele olduğunu anlaması elbette beklenemez. Bilinmelidir ki; Kıbrıs'tan taviz vermek Anadolu'nun ateşe atılmasıdır. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi; 'Kıbrıs Doğu Akdeniz'deki sancak, Türk milletinin can damarı, Türk istiklal ve varoluş ruhunun siyasi, stratejik ve jeopolitik misyonudur. Kıbrıs'ın güvenliği ve geleceği Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik ve geleceğiyle bir ve aynıdır" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarını ciddiyetsizlik ve gaflet olarak nitelendiren Büyükataman, "Özgür Efendinin EOKA ve ENOSİS ile söylem birliğine girmiş gibi Genel Başkanımızı hedef alması büyük bir ciddiyetsizlik ve gaflettir. Türk'süz ve Türkiye'den koparılmış bir Kıbrıs hayal edenlerin hesapları mutlaka bozulacaktır. Kıbrıs Türk'tür ve sonsuza kadar da Türk kalacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA