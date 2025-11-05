Haberler

MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan İYİ Parti'ye Sert Tepki

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına yanıt vererek, terörle mücadele konusunda devletin taviz vermeyeceğini ve İYİ Parti'nin emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgide hareket ettiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, " İyi Parti, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün yaptığı açıklamalara tepki gösteren İsmet Büyükataman, "Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti, terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır. TBMM'de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür. Fakat kendisinin ve partisinin geçmişte terör örgütlerine tavizler sunan masalarda kenar süsü oldukları, aziz milletimizce bilinmektedir. Üç beş koltuk fazla kapmak için kapalı kapılar ardında Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaşma oldukları hafızalarda tazedir. Müsavat Efendi'nin iftiralarının millet nazarında hiçbir itibarı yoktur. İYİ Parti, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
