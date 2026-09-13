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MHP Genel Sekreter Yardımcısı Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Kongresi'nde konuştu:

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- "Terörsüz Türkiye hiçbir partinin seçim malzemesi değildir. Bu hedef 86 milyonun ortak istikbalidir. Bizim hedefimiz yalnızca terörün bitmesi değildir. Hedefimiz, terörün beslendiği bütün istismar alanlarının kurutulmasıdır"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Terörsüz Türkiye hedefinin hiçbir partinin seçim malzemesi olmadığını belirterek, "Bu hedef, 86 milyonun ortak istikbalidir. Bizim hedefimiz yalnızca terörün bitmesi değildir. Hedefimiz, terörün beslendiği bütün istismar alanlarının kurutulmasıdır." dedi.

Narlıdere ilçesindeki bir otelde düzenlenen MHP 15. Olağan İzmir İl Kongresi'nde konuşan Osmanağaoğlu, İzmir'de her zaman milli şuurun diri kaldığını, milli heyecanın hiçbir zaman eksik olmadığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefinin önemini anlatan Osmanağaoğlu, "Bu hedef terör örgütüyle pazarlık değil, terörün tasfiyesidir. Taviz değil, devletin hakimiyetidir. Teslimiyet değil, silahın ve şiddetin bütünüyle devreden çıkarılmasıdır. Terörsüz Türkiye, kahraman güvenlik güçlerimizin cesaretiyle, devletimizin kudretiyle ve milletimizin kardeşlik iradesiyle 50 yıllık kanlı bir parantezin kapanmasıdır. Türk ile Kürt'ü karşı karşıya getirmek isteyen emperyalist senaryonun yırtılıp atılmasıdır." diye konuştu.

Osmanağaoğlu, İzmir'in 104 yıl önce, Türk milletinin hürriyet aşkını sınamaya çalışanlara en net şekilde cevabı verdiğini, bugün de kendisine yakışanı yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İzmirli komisyonculuktan arta kalan zamanlarında Milliyetçi Hareket Partisine ezberletilmiş cümlelerle iftira yarışına giren yüzü kızarmazları yakından bilmektedir. İzmirli Terörsüz Türkiye'yi inşa etmenin, günübirlik oy hesabına mahkum siyasetçilerin değil, devlet adamlarının harcı olduğunu bilmektedir. Elli yıllık bir terör uruna neşter vururken şahsını ve partisini değil, Türkiye'nin gelecek elli yılını, gelecek asırlarını düşünmüştür. Buna rağmen milliyetçiliği sosyal medya sloganına, vatanseverliği günlük öfkeye indirgeyenler liderimize dil uzatmaktadır. Küçük ve dağılan partilerin müflis genel başkanları Terörsüz Türkiye hedefini 'ihanet' gibi ölçüsüz sözlerle yaftalamaktadır. Milliyetçilik, Türkiye'nin kronik sorunlarının sürmesinden siyasi rant devşirmek değildir. Milliyetçilik gerektiğinde elini değil, bütün gövdeni taşın altına koymak ve o sorunu devlet aklıyla çözmektir."

Osmanağaoğlu, bu süreçte herkesin terörün bitmesi için katkı sunması gerektiğini vurgulayarak, "Terörsüz Türkiye hiçbir partinin seçim malzemesi değildir. Bu hedef 86 milyonun ortak istikbalidir. Bizim hedefimiz yalnızca terörün bitmesi değildir. Hedefimiz, terörün beslendiği bütün istismar alanlarının kurutulmasıdır." dedi.

Veysel Şahin yeniden il başkanı oldu

Kongrede tek aday olan mevcut MHP İl Başkanı Veysel Şahin yeniden il başkanı seçildi.

Şahin, konuşmasında, Terörsüz Türkiye hedefinin 1000 yıllık kardeşlik hukukunu yeniden tesis etmek olduğunu belirterek, "İçeride kardeşliğini sağlamlaştırmış, terörü gündeminden çıkarmış bir Türkiye'nin önünde başka ufuklar açılacaktır. Türkiye bölge güvenliğini de şekillendirecektir." ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, Ülkü Ocakları İl Başkanı Burak Kılıç da katıldı.

Kaynak: AA
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