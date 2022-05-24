MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. - Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri terörizme 'evet' demek, Türkiye düşmanlarına olur vermek anlamına gelecektir. Türkiye 'tamam' demeden rızası alınmadan bu iki ülkenin hukuken NATO üyesi olması imkansızdır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika