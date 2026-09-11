MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Zonguldak'ta ziyaretler gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu.

Bir dizi program için kente gelen Topsakal, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Topsakal, daha sonra Hacıbektaşoğlu ile basına kapalı görüştü.

Ardından Genel Maden İşçileri Sendikasına (GMİS) geçen Topsakal, Genel Başkan Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası karşılıklı hediye takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Topsakal, esnafı da ziyaret ederek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Topsakal, partisinin il başkanlığına ziyarette bulunarak partililerle buluştu.

Kaynak: AA