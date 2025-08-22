MHP'li Kalaycı: Terörsüz Türkiye, Küresel Güç Olma Yolunda Önemli Bir Atılım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, "Terörsüz Türkiye demek, Türkiye'nin küresel güç olması yolunda önemli bir atılım demektir." ifadesini kullandı.

Kalaycı, Konya'da partisinin il başkanlığınca, orman yangınlarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için "Bir ve birlikte, her şeyden önce Türkiye" temalı halk konserine katıldı.

Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen konser öncesi, orman yangınlarında hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Meydanı dolduran vatandaşlara seslenen Kalaycı, ülkede meydana gelen yangınların herkesi derinden üzdüğünü belirterek hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi.

Ağaç dikmenin ve ormanları korumanın önemine değinen Kalaycı, "Bu emaneti korumak ve ağaç dikmek, hepimiz için dini, milli ve vicdani bir görevdir." diye konuştu.

Kalaycı, Türkiye ve bölgenin önemli günler yaşadığını dile getirdi.

İsrail'in zulme ve soykırıma devam ettiğini belirten Kalaycı, "Saldırmadığı ülke kalmadı. Türkiye olarak, Filistinlilerin dünyadaki sesi olduk. Artık Birleşmiş Milletler bu olaya el atmalı ve askeri bir güç oluşturarak İsrail'i durdurmalıdır. Ne yaparsa yapsınlar, Siyonist alçaklara eyvallahımız yoktur. Ayranımız kabarmaya görsün, gerisini düşünecek olan onlardır." ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye, mutlaka başarıya ulaşacaktır."

Kalaycı, Terörsüz Türkiye sürecinin, terörün bu ülkeden sökülüp atılmasını hedeflendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihi boyunca dışardan bizi yenemeyenler, Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye fitne sokmaya çalışmışlar ve bizi birbirimize düşürmeye çalışmışlardır. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin attığı adımla, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye, mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bu proje, tamamen İsrail'in ve emperyalistlerin projesini bozan bir hedeftir. Terörle herhangi bir pazarlık yok. Biz terör bitsin dedikçe kuduruyorlar, kudursunlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye demek, Türkiye'nin küresel güç olması yolunda önemli bir atılım demektir."

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da orman yangınlarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, etkinliğe katılan tüm vatandaşlara ve sanatçılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Mustafa Yıldızdoğan ve Nazlı Öksüz konser verdi.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bazı ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.