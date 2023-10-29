MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı'nda açılış törenine katıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesinde katıldığı açılış töreninde konuştu. Karakaya, Merkez Meydanı'nın Gölbaşı'na ve tüm Ankara'ya hayırlı olmasını dileyerek projenin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Oğuz Kağan Destanı'nın çocuklara anlatılması gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı ilçesinde katıldığı açılış töreninde, "Bugün Filistin'in yaşadığını 100 sene sonra bizim yaşamayacağımız ne malum. Onun için görevimiz ve mecburiyetimiz var. Yapmak zorundayız. Oğuz Kağan Destanı'nı çocuklarımıza anlatmak zorundayız." dedi.

Gölbaşı Belediyesi, Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Merkez Meydanı'nın açılışı MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya'nın katılımıyla gerçekleşti.

Gölbaşı Ankara Caddesi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Karakaya, Merkez Meydanı'nın Gölbaşı'na ve tüm Ankara'ya hayırlı olmasını dileyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Karakaya, "Şu an açılışını yaptığımız yer Merkez Meydanı Projesi dolaysıyla 4 parçadan önemli birisidir. Ama burada aslolan bu projenin bir konsept üzerine yapılmış olmasıdır. Bilim insanları ile sanatçılarla yapıldı. Öyle rastgele bir proje değildir. Özellikle iki yakanın birleşmesiyle şehri birleştiren ciddi bir kent projesidir. Gölbaşı'nı sahil ile birleştiren bir projedir." dedi.

Projenin Oğuz Kağan Destanı'ndan esinlenilerek hazırlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mevlüt Karakaya şunları kaydetti:

"Bir kente girerken o kentin kimim kenti olduğunun işaretini verecek. Bir Türk yurduna giriyoruz ama Türk yurdunda Türklükten bir işaretin olmaması bizlerin bir eksiğidir. Bugün biz burada Ankara'nın güney girişindeyiz. Ankara'ya girişleri Gölbaşı olarak biz karşılıyoruz. Burası, Gölbaşı, Türk yurdudur. Ankara, Türk yurdudur. Anadolu, Türk yurdudur. Öyleyse buradan Ankara'ya girenler Ankara'nın, Gölbaşı'nın, Türk yurdu olduğunu nasıl anlayacak, işte burada karşılayacak eserlerle."

Projede Oğuz Kağan Destanı'nın işaretleri bulunduğuna dikkati çeken Karakaya, "Bugün Cumhuriyet'imizin 100. yılını kutluyoruz. Daha nice yüzyıllara diyoruz. Ama beş bin yıllık da bir devlet geleneğimiz var. O gücü uluslararası arenada çok iyi bir şekilde görüyoruz. Biz bilinçli olacağız. Geldiğimiz yeri, bulunduğumuz konumu da gideceğimiz yeri de bileceğiz. Bir konsept var. Sanat var. Gelecek var. Çocuklarımıza bir şeyleri anlatıyoruz. Anlatamazsak kaybolur gideriz. Bugün Filistin'in yaşadığını 100 sene sonra bizim yaşamayacağımız ne malum. Onun için görevimiz ve mecburiyetimiz var. Yapmak zorundayız. Oğuz Kağan Destanı'nı çocuklarımıza anlatmak zorundayız." diye konuştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise, "Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük zaferlerinden biridir. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında burada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Cumhur İttifakı'ndan aldığımız güç ile Türkiye Yüzyılı hedefiyle halkımıza bu hizmetleri kazandırıyoruz. Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi tüm cadde, sokak, park ve kamusal alanlarının Türk destanları teması ile tasarlanmış bir projedir. Toplamda 4 bölüm ve 27 projeden oluşmaktandır. Bu kapsamda tamamladığımız 6 projeden biride bugün açtığımız merkez meydanı projemizdir." diye konuştu.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Merkez Meydanı'nın hayırlı olmasını dileyerek, "Büyük Gölbaşı Merkezi Projesi büyük ve önemli bir projedir. Büyük oranda tarih ve kültürel değerleri taşıyan bir projedir. Projeyi hayata geçiren herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Gölbaşı Merkez Meydanı'nın açılışı yapıldı.

Açılışta MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Musa Şahin, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

23 bin metrekarelik alanda doğal granit taşlarla döşenen Merkez Meydanı Projesi'nde 8 bin metrekare yeşil alan ile 6 havuz ve 1 su perdesi bulunuyor. Oğuz Kağan Destanı'nı yansıtan altı oğul ve yirmi dört torundan oluşan Oğuz boyları, bozkurt ve koşan atlar heykellerinin yer aldığı meydanda ayrıca 200 metrekare kapalı alana sahip 2 belediye hizmet binası yer alıyor.