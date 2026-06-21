MHP'den Terörsüz Türkiye vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, " Terör, kardeşliğimizi hedef alan, kalkınmamızı yavaşlatan, enerjimizi tüketen ve milletimizin ortak geleceğine pusu kuran karanlık bir projedir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, sadece silahların susması değildir. Terörsüz Türkiye, huzurun kurumsallaşmasıdır, kardeşliğin güçlenmesidir, kalkınmanın hızlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya, partisinin Çankaya İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Karakaya, burada yaptığı konuşmada "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla,19 Mayıs'ta Samsun İlkadım'da başlatılan 15'inci Olağan Büyük Kurultay sürecinin kutlu bir yürüyüşle devam ettiğini belirtti.

Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, kongrelerin siyasi partiler için sadece yönetimlerin yenilendiği toplantılardan ibaret olmadığını, istişare ve demokrasi zemininde fikirlerin tazelendiği, teşkilat ruhunun diriltildiği ve millete hizmet sözünün bir kez daha teyit edildiği toplantılar olduğunu vurguladı.

"Bizim için teşkilat, dava merkezli sorumluluk anlayışının adıdır"

Çankaya'dan yükselen iradenin yalnızca bir teşkilat heyecanı değil, tarihin, fikrin, ahlakın ve teşkilat şuurunun ortak sesi olduğunu vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Bizim için siyaset, günlük hesapların, şahsi beklentilerin veya geçici unvanların alanı değildir. Bizim için siyaset, milletin bekasını, devletin devamlılığını ve geleceğin inşasını merkeze alan ciddi, ağır ve ahlaki bir sorumluluktur. Bizim için teşkilat, şahıs merkezli güç arayışlarının değil, dava merkezli sorumluluk anlayışının adıdır. Bizim için teşkilat, fikrin disipline, sadakatin hizmete, ülkünün millete yöneldiği kutlu yapının adıdır. Bu sebeple bugün burada davamızı ahlakla, siyasetimizi şuurla, hedefimizi milli iradeyle yeniden tahkim ediyoruz. Çankaya'dan bir kez daha ilan ediyoruz. Kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda, liderimizin izinde, milletimizin emrindeyiz."

MHP'nin Cumhuriyet ile maneviyatı, devlet ile milleti, bayrak ile ezanı, Kürt'ü, Türkmen'i, Alevi'yi, Sünni'yi Göktürk'ü ve Selçuklu'yu, Osmanlı'yı ve Cumhuriyeti de Türk milletinin ortak değerleri olarak gördüğünü dile getiren Karakaya, partinin kapsayıcı anlayışının Milliyetçi-Ülkücü-Hareketi farklı kılan temel özelliklerden biri olduğunu ifade etti.

Karakaya, Cumhuriyet'in ikinci asrına geçişin yalnızca takvimsel bir değişim olmadığını, Türkiye'nin tarihi tecrübesini, devlet aklını ve milli iradesini yeni bir yüzyılın ufkuna taşıdığını belirtti.

"MHP güçlüdür, çünkü fikri mimarisi sağlamdır"

Türkiye Yüzyılı'nın yalnızca bir temenni, slogan veya bir siyasi söylem olmadığını, kökü tarihte, iddiası gelecekte olan büyük bir devlet vizyonu olduğunu ve bu vizyonun merkezinde Terörsüz Türkiye hedefinin yer aldığını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

" Terör, yalnızca canımıza kasteden bir güvenlik tehdidi değildir. Terör, kardeşliğimizi hedef alan, kalkınmamızı yavaşlatan, enerjimizi tüketen ve milletimizin ortak geleceğine pusu kuran karanlık bir projedir. Bu nedenle Terörsüz Türkiye, sadece silahların susması değildir. Terörsüz Türkiye, huzurun kurumsallaşmasıdır, kardeşliğin güçlenmesidir, kalkınmanın hızlanmasıdır. MHP 57 yılı aşan şerefli mazisinde her zaman devletinin ve milletinin yanında olmuştur. Şartlar ne olursa olsun geri adım atmamıştır. Baskılar karşısında eğilmemiştir. Kriz zamanlarında milletin sığınağı, puslu dönemlerde siyasetin istikameti, karanlık vakitlerde ise milli vicdanın kutup yıldızı olmuştur. MHP güçlüdür, çünkü fikri mimarisi sağlamdır. MHP güçlüdür, çünkü Türk milliyetçiliğinin yegane gerçek temsilcisidir. MHP güçlüdür, çünkü stratejik aklın temsilcisi bir lidere sahiptir, disiplinli, sadakatli, ahlaklı ve dava terbiyesiyle yetişmiş teşkilat kadrolarıyla yol almaktadır. Bu güç, sadece sayısal bir güç değildir. Bu güç, imandan, fikirden, sadakatten, tarihten ve ödenmiş bedellerden doğan manevi bir güçtür."

Karakaya, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in zorlu dönemlerin içinden geçerek bugünlere ulaştığını, hareket mensuplarının inandıkları değerler uğruna ağır bedeller ödediğini hatırlattı.

Kızılcahamam'daki Ülkücü Şehitlik Anıtı ve Taşmedreseliler Hatıra Ormanı'nın bu fedakarlıkların sembolü olduğunu kaydeden Karakaya, "Allah, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'den razı olsun. Çünkü o, bu davanın aziz şehitlerine, çilekeşlerine ve emanetine hep ahde vefa göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Lider Ülke Türkiye" vizyonunun Türk milletinin önüne çizilmiş güçlü bir istikamet olduğunu, bu vizyonun Türkiye Yüzyılı hedefi, Türk Asrı ideali ve Terörsüz Türkiye iradesini içerdiğini bildirdi.