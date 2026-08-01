MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "Kürtler bizimle beraber bu ülkeyi kuran ana unsurlar olarak, hep birlikte 21. yüzyılda güçlü bir geleceği inşa edeceğimiz, ay yıldızlı al bayrağın altında bu milletin evlatları olarak aynı inanç, aynı şuurla beraber yol alacağımız aziz kardeşlerimizdir." dedi.

Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen MHP Melikgazi İlçe Başkanlığı 15. Olağan Kongresi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajını okudu.

Ardından partililere seslenen Özdemir, ülkücülerin yılmadan, yorulmadan Devlet Bahçeli'nin izinde üzerine düşen hangi sorumluluk varsa bu zamana kadar yerine getirmekten geri durmadığını, bundan sonra da durmayacağını söyledi.

Özdemir, milliyetçi ülkücü hareket olduğu müddetçe ezanların dinmeyeceğini, bayrağın inmeyeceğini ve vatanın bölünmeyeceğini belirtti.

Devlet Bahçeli'nin göreve gelişinin 30. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Özdemir, "Liderimiz görev aldığı günden bu yana Türk milletinin milli birlik ve beraberliğini korumak, aynı zamanda milliyetçi ülkücü hareketin hedefler hiyerarşisindeki hedeflerini gerçekleştirmek üzere hem milliyetçi ülkücü hareket hem Türkiye hem Türk dünyası hem de tüm mazlumlar için üzerine düşen sorumluluğu üstün bir gayretle ve Türk tarihine altın harflerle yazılan muazzam çabalarla yerine getirmiştir. Cenabıallah kendisini başımızdan eksik etmesin, ömrüne bereketler versin." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye" süreci

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin başlattığı "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında 18 aydan bu yana Türkiye'nin çok ciddi kazanımlar elde ettiğine dikkati çekerek bu süreçte terör sebebiyle hiçbir Mehmetçiğin şehit olmadığını vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" hamlesiyle Suriye ve Irak'ta da çeşitli kazanımlar elde edildiğini savunan Özdemir, "Kürtler bizimle beraber bu ülkeyi kuran ana unsurlar olarak, hep birlikte 21. yüzyılda güçlü bir geleceği inşa edeceğimiz, ay yıldızlı al bayrağın altında bu milletin evlatları olarak aynı inanç, aynı şuurla beraber yol alacağımız aziz kardeşlerimizdir." dedi.

Özdemir, bazı çevrelerin "Terörsüz Türkiye" projesinden rahatsız olduklarını, hala terör örgütü PKK'yı ve mensuplarını kullanmaya çalıştıklarını belirterek, bunların başında siyonist zihniyetin geldiğini ancak Türkiye'deki bazı zihniyetlerin de hem milliyetçi harekete hem de Türkiye'ye saldırmaktan geri durmadığını söyledi.

Sözde mitingler ve birtakım sözlerle ülkücü hareketin hedef alındığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Milliyetçi ülkücü hareketin kurumsal kimliğini ve çok saygıdeğer dava arkadaşlarımı hedef alanların hem siyasi çıkarları hem de nefsi hesapları için kimlerle nasıl işbirliğine girdiklerini, yolsuzluk batağına nasıl saplandıklarını, hangi yerlerden hangi komisyonları alarak bu komisyonları kendi menfaatlerine kullanmak üzere hareket ettiklerini de Türk hukuku önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları yaparak ortaya çıkardığında bütün milletimiz görecektir. O zaman bakalım hepinizin ederinin ne olduğunu bizler çok iyi anlayacağız. Dün partinizi kurmak için ederi 1 dolar olan FETÖ'cülerle işbirliği yapmışken bugün çapınızın kaç dolar ettiğini bu millet elbette ki görecektir."

MHP Kayseri Milletvekili Bakir Ersoy ise partinin Kayseri'de dalga dalga büyüdüğünü, her gün güçlendiğini, kentin en büyük partisi olduğunu ifade etti.

MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın da ilçe teşkilatlarının MHP'nin bel kemiği olduğunu belirterek, tüm ilçe başkanlarına emekleri için teşekkür etti.

MHP Melikgazi İlçe Başkanlığına yeniden Murat Titizbaş'ın seçildiği kongrede, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri Vahap Ekinci ve Abdullah Korkmaz ile Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Sebahattin Demirel, MHP'ye katıldı.

Özdemir, partilerine katılanlara rozetlerini taktı.

Kaynak: AA