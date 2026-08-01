ABD'nin kripto planı için geri sayım başladı

Tahmin piyasası Polymarket'te yatırımcılar, Başkan Donald Trump'ın yasayı 2026 sonundan önce imzalama olasılığını yüzde 25 olarak fiyatlıyor. Bu oran bu hafta başındaki yüzde 30'dan geriledi. Düşüş, hem süregelen müzakerelerdeki hem de sıkışan Senato takvimindeki belirsizliği yansıtıyor. Tahmin piyasası olasılıkları resmi bir yasama tahmini yerine yatırımcıların pozisyonlarını gösteriyor. Beyaz Saray'ın etik uzlaşısını kabul etmesi ya da Senato Çoğunluk Lideri John Thune'un görüşme takvimi belirlemesi halinde bu oran hızla değişebilir.

SkyBridge Capital'in kurucusu Anthony Scaramucci, Trump'ın Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Demokrat Senatör Ruben Gallego'nun müzakere ettiği gözden geçirilmiş etik metnini kabul etmesini beklediğini söyledi. Scaramucci sosyal medyada şöyle yazdı: "Başkan sonunda onay verirse ki vereceğini düşünüyorum, CLARITY'nin önünde kim durabilir? Eğer Demokratlar ya da banka lobisinin cebindeki Cumhuriyetçiler önünde durursa, bunu kasımda hayıflanarak anacaklar." Scaramucci'nin açıklaması, müzakerelere dair kendi değerlendirmesini yansıtıyor. Ne Trump ne de Beyaz Saray öneriyi kabul ettiğini kamuoyuna doğruladı. Scaramucci ayrıca sonradan sildiği bir paylaşımda Trump'ın çocuklarının da uzlaşıyı desteklediğini öne sürdü. Bu iddia bağımsız biçimde teyit edilmedi.

THUNE TAKVİMDE YER AYIRDI AMA ZAMAN DARALIYOR

Cumhuriyetçi Senatör Cynthia Lummis, Thune'un CLARITY Yasası için Senato gündeminde yer ayırdığını ve yasa koyucular tatile girmeden önce yasayı ele almaya niyetli olduğunu söyledi. Lummis şöyle konuştu: "Senatör Thune, CLARITY Yasası'na ağustos tatilinden önce haftalardır gündemde bir yer tutuyor. Bunu gerçekten yapmayı planladığına inanıyorum." Aktarılan bilgilere göre Tillis ve Gallego, karşı öneriyi perşembe günü Beyaz Saray'a gönderdi. Metin kamuoyuyla paylaşılmadı ancak öneri, federal görevlilerin dijital varlık faaliyetlerine yönelik kısıtlamaların uygulanmasında eyalet başsavcılarına da rol tanıyor.

Yine de kesin bir görüşme takvimi doğrulanmadı. Lummis'e göre Senato'nun Washington'da yalnızca bir haftası kaldı ve bu süre içinde çok sayıda atama, geçici bütçe düzenlemesi ile İran ve Rusya-Ukrayna yaptırımlarına ilişkin oylamalar da sınırlı zamanı paylaşıyor. Senatörün açıklamaları, sürecin günler içinde başlayabileceğine işaret ediyor ancak tatilden önce bir nihai oylamayı garanti etmiyor.

ETİK UZLAŞISI VE 60 OY ENGELİ

Etik tartışması CLARITY görüşmelerinin merkezinde kalmayı sürdürüyor. Demokratlar daha önceki Cumhuriyetçi destekli öneriye, uygulama yetkisini yalnızca federal savcılara bıraktığı gerekçesiyle itiraz etmişti. Tartışmalı metin, başkan, başkan yardımcısı ve diğer federal görevlilerin görevdeyken dijital varlık ihraç etmesini ya da desteklemesini kısıtlıyor. Demokratlar ise daha güçlü uygulama mekanizmaları ve çıkar çatışmalarına karşı daha geniş korumalar talep ediyordu. Eyalet başsavcılarına yetki verilmesi, Demokrat oylarını çekmeye ve değişiklik olmadan desteğini esirgeyen Tillis'in kaygılarını gidermeye yardımcı olabilir.

Ancak etik konusundaki bir uzlaşı, yasanın geçeceğini garanti etmiyor. Senatörler stablecoin getirileri, blok zinciri geliştiricilerinin korunması ve dijital varlık denetiminin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu arasında paylaştırılması gibi hükümlerde hâlâ bölünmüş durumda. Cumhuriyetçilerin 53 Senato sandalyesi bulunuyor ve yasanın 60 oyluk usul eşiğini aşması için en az yedi Demokrat'ın desteğine ihtiyaç var. Yasa, temsilciler meclisinden geçen yıl 294'e karşı 134 oyla, 78 Demokrat'ın da desteğiyle geçmişti.

Sektör baskısı da sürüyor. Grayscale'in ana şirketi Digital Currency Group, Thune ile Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'a mektup göndererek tatilden önce oylama yapılmasını istedi. Şirket, süregelen düzenleyici belirsizliğin ABD'deki kripto yatırımını ve istihdamı yurt dışına ittiğini savundu. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de bu hafta benzer bir çağrı yaparak Senato'nun yasayı "hemen" oylaması gerektiğini söylemişti. Sonuç, federal düzenleyici çerçevenin bu yaz ilerleyip ilerlemeyeceğini ya da kasım seçimlerine kadar belirsiz kalıp kalmayacağını belirleyecek.

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