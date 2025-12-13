MHP İl Başkanı Yurdagül, Ülkü Ocakları başkanları ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda, mevcut ve geçmiş dönemlerde görev yapmış il ve ilçe Ülkü Ocakları başkanlarıyla bir araya geldi.

Program, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" ideali doğrultusunda bilgilendirme ve istişare amacıyla gerçekleştirildi.

Ülkücülük beşikten mezara bir onurdur

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül yaptığı açıklamada, 'Liderimize sadakat şerefimizdir ilkesiyle mücadele ettiğimiz Milliyetçi Ülkücü davamızda tüm kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Bu kapsamda kadim şehrimiz Erzurum'da geçmişten günümüze, kutlu yuvamız Ülkü Ocaklarımızda görev yapmış tüm başkanlarımızla bir araya gelerek, başta Terörsüz Türkiye olmak üzere bir çok konu üzerine istişarelerde bulunduk. Birlik, beraberlik ve davamıza sadakat ruhuyla gerçekleştirdiğimiz, bu istişare toplantısına katılım sağlayan tüm ülküdaşlarımıza şükranlarımı sunuyor, programın gerçekleşmesini sağlayan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanımız, değerli kardeşim Mevlüt Özcan'a teşekkür ediyorum' dedi.

Liderimize sadakat şerefimizdir

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan ise 'Liderimize sadakat şerefimizdir ilkesiyle mücadele ettiğimiz Milliyetçi Ülkücü davamızda tüm kardeşlerimiz bizim başımızın tacıdır. Birlik, beraberlik ve davamıza sadakat ruhuyla gerçekleştirdiğimiz, bu istişare toplantısına katılım sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi il başkanımız sayın Adem Yurdagül beyefendiye ve tüm ülküdaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi. - ERZURUM