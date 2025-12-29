Haberler

Diyarbakır'da MHP'ye katılımlar devam ediyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yapılan katılım programında birçok vatandaş partiye katıldı. Teşkilatın güçlü duruşu ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonu vurgulandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır'ın Sur ilçe teşkilatına yeni katılımlar artarak sürüyor.

MHP Sur İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen katılım programında, partiye üye olan vatandaşlara rozetleri takdim edildi. Programa Sur Gençlik Kolları Başkanı İlyas Kurt, KAÇEP Başkanı Serap Kaya ve İlçe Başkanı Şakir Erdin katıldı. Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" vizyonu da vatandaşlara aktarıldı. Teşkilat temsilcileri, MHP'nin Sur ilçesinde her geçen gün daha da güçlendiğini vurgulayarak, toplumun her kesimiyle bağlarını kuvvetlendirmeye ve ilçenin sorunlarına çözüm odaklı bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

MHP Sur teşkilatının son dönemdeki aktif çalışmalarına dikkat çekilen programda, daha önce Regaip Kandilinde Hz. Süleyman Camisinde vatandaşlara kandil ikramı yapılması, engelli bireylere yönelik destek çalışmaları ve "Terörsüz Türkiye" projesinin ilçe genelinde anlatılması gibi faaliyetler hatırlatıldı.

Yeni katılımların hayırlı olması temenni edilirken, teşkilatın çalışmalarının artarak devam edeceği ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
