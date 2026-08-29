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MHP Diyarbakır'da Hasan Özcoşkun Güven Tazeledi

MHP Diyarbakır'da Hasan Özcoşkun Güven Tazeledi
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MHP Diyarbakır 15. Olağan İl Kongresinde Hasan Özcoşkun, MHP İl Başkanlığı’na seçildi.

MHP Diyarbakır 15. Olağan İl Kongresinde Hasan Özcoşkun, MHP İl Başkanlığı'na seçildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MHP Diyarbakır İl Başkanlığı 15'inci Olağan Kongresi; MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu'nun divan başkanlığında gerçekleşti. Kongreye MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü Turan Şahin, İl Başkanı Hasan Özcoşkun, yönetim kurulu üyeleri, AK Parti ve MHP'li ilçe başkanları ile partililer katıldı.

Tek listeyle girilen kongrede Hasan Özcoşkun, MHP İl Başkanlığı'na seçildi. Özcoşkun, "Bu görev bizim için makam değil, emanettir. Biz bu şehirde ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Ötekileştiren değil, kucaklayan olacağız. Kapımızı herkese açık tutacağız. Çünkü biz biliyoruz ki Diyarbakır'ın huzuru, Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın kardeşliği, Türkiye'nin kardeşliğidir. Kırgınlıkları geride bırakacağız. Diyarbakır'da MHP'yi daha güçlü noktaya taşıyacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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