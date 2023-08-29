MHP Denizli İl Başkanı: MHP ve Cumhur İttifakı olarak Denizli'nin tamamına talibiz

MHP İl Başkanı Yılmaz: "MHP ve Cumhur İttifakı olarak Denizli'nin tamamına talibiz"

DENİZLİ - Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, genel seçimlerdeki başarıyı yerel seçimlerde de sürdüreceklerini belirterek; "MHP ve Cumhur İttifakı olarak Denizli'nin tamamına talibiz" dedi.

Sarayköy, Honaz, Çardak, Bozkurt, Çivril, Çal, Bekilli, Baklan, Çameli, Beyağaç, Kale, Tavas, Acıpayam, Serinhisar, Babadağ, Buldan ve Güney ilçe kongrelerini tamamlayan MHP Denizli İl Teşkilatında, ilçe kongreleri takvimi merkez Pamukkale ilçesiyle devam etti. MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Özgür Solak'ın yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı kongre geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Yapılan seçime tek aday olarak sandığa giden mevcut Pamukkale İlçe Başkanı Alptuğ Burak Karatepe yeniden göreve seçilerek güven tazeledi.

Kongrede MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin mesajının okunmasının ardından kürsüye gelen MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, MHP'nin hiçbir mensubunun kişisel menfaatlerle siyaset yapmadığını söyledi. Kente 1 çivi çakma, ülkeye ve millete hizmet etme adına görev yaptıklarının altını çizen Yılmaz, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin üst yönetimi bu gün terör ile arasındaki illiyet ve iktisap bağını aşikar boyuta taşımıştır. Atatürk'ün partisi olma misyonundan uzaklaşmıştır. Sonuna kadar cumhuriyetçi ve milliyetçi bir siyasetçi olarak, biz cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkıyoruz. Terör örgütleriyle işbirliği yapmadık, 'Selahattin Demirtaş teröristtir' demeye devam ettik. Türkiye'nin gelişmesi, değişmesi ve büyümesinin önünü tıkamaya çalışanların, terörle birlikte yol yürüdüğünü milletimiz gördü. Milletimiz yapılanların cevabını 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde verdi. Önümüzdeki yerel seçimlerde de başarılı olacağız. MHP ve Cumhur İttifakı olarak Denizli'nin tamamına talibiz. Seçimlerden zaferle çıkıp, 4,5 yıldır hizmetsiz kalan hemşehrilerimizi yeniden hizmetle buluşturacağız. Biz bedeli ne olursa olsun teröriste terörist, teröre terör demeye devam edeceğiz" diye konuştu.

MHP Lideri Bahçeli'nin "MHP, Türkiye'dir. MHP, Türkiye'nin son siperidir" sözlerini hatırlatan MHP İl Başkanı Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin güney koridorunda her yıl sözde terör devletçikleri kurulmak isteniyor. Türkiye'de terör bitecek, her şeye rağmen bitecek. Şer odaklarına ve emperyalist gruplara rağmen bitecek. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde temin ve tesis edilen, halkımızın vicdanında yerini bulan, ülkücü, milliyetçi ve muhafazakar taban seçmen, Türkiye'yi geleceğe taşıyor. Daha güçlü, daha modern, daha çağdaş büyük Türkiye idealini birlikte gerçekleştireceğiz. İHA'yla, SİHA'yla, Kızılelma'yla, Kaan'la, üst düzey teknolojik güvenlik sistemlerimizle ulusal güvenliğimizi temin ve tesis edeceğiz. Biz, Denizli'de başarılı olacağız. Denizli'deki tüm belediyeleri, 31 Mart 2024 tarihinde aziz milletimizin tercihi ve Cenabı Hakk'ın MHP ve Cumhur İttifakı belediyesi haline getireceğiz. 'Cumhuriyetimizin 100. yılı, Türk ve Türkiye Yüzyılı' deyip, çalışmalarımızı heyecanla ve şevkle sürdürüyoruz. Ayırmadan ayrışmadan yerelde iktidara, ülkede istikrara yürüyoruz. Var olsun Ülkücü Hareket, var olsun Türkmen Beyimiz"