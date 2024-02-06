MHP Denizli İl Başkanı: Kentlerimizi afetlere hazır olmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, "6 Şubat depremlerinin bize verdiği en önemli mesaj, kentlerin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale dönüştürülmesidir" dedi.

Türk milletinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde oluşan büyük yarayı el birliğiyle sarmaya çalıştığını belirten MHP İl Başkanı Yılmaz, "Ülkemiz buldan tam 1 yıl önce son yüzyılın en şiddetli depremiyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat 2023 Pazartesi gecesi Türkiye, çok acı bir sabaha uyandı. Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,8 ve 7,7 büyüklüklerinde iki depremle sarsıldı. Depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti, on binlerce vatandaşımız yaralandı, evinden oldu. Depremin izlerinin silinmeye çalışıldığı, yaraların sarılmaya çalışıldığı şu günlerde 6 Şubat tarihini hiçbirimiz unutmadık. Asrın felaketinden sonra birlik ve beraberlik içerisinde zor günleri aşmaya çalışıyoruz. İnşallah ele ele ve gönül gönüle vererek dayanışma ve kardeşlik ruhu ile depremzede kardeşlerimizin yaralarımızı saracağız" diye konuştu.

"Kentlerimizi afetlere hazır olmalı

On binlerce kişiyi sevdiklerinden ayıran depremin tüm ülkeyi derinden etkilediğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde ve bu acı hiçbir zaman dinmeyecek. 6 Şubat depremlerinin bize verdiği en önemli mesaj, kentlerin deprem başta olmak üzere doğal afetlere karşı dirençli ve hazırlıklı hale dönüştürülmesidir. MHP'nin yerel yönetimler için benimsediği 'İnsani yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla, yaşanabilir ve güvenli kentler inşa edeceğiz. Yaşanabilecek muhtemel deprem ve tabii afetlere karşı kentsel dönüşüm, toplanma alanları, binaların denetlenmesi konularına önem vereceğiz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı daha rahmetle anıyor, kalanlara sabırlar diliyorum. Allah'ım hiçbir kimseye bir daha 6 Şubatı yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ