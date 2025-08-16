MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

MHP'den Terörsüz Türkiye Vurgusu
Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Sinop'ta yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye hedefini vurgulayarak, partinin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi dile getirdi. 'Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' kapsamında yapılan çalışmalara da dikkat çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Selim Yurdakul, Sinop'ta yaptığı açıklamada terörsüz Türkiye hedefini vurgulayarak, "Milletimiz gönlünü ferah tutsun. Milliyetçi Hareket Partisi yarım asrı aşan tarihi ve kökleri binlerce yıl geriye dayanan Türk töresi ve devlet geleneği çerçevesinde Türk milleti için samimiyetle çalışmaktadır" dedi.

Yurdakul, bir dizi ziyaret için geldiği Sinop'ta ilk olarak MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililerle bir araya gelen Yurdakul, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sinop'un Melikşah köyünden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslenen küçük bir kız çocuğunun çağrısının, ziyaretin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirtti.

Partisinin toplumsal dayanışmaya verdiği önemi dile getiren Yurdakul, "Engelli kardeşlerimizin toplumsal hayata katılımını sağlamak bir insanlık vazifesidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bu konudaki talimatlarıyla Sinop'a geldik. MHP, her daim dezavantajlı kesimlerin yanında olmuştur" diye konuştu.

MHP'nin yürüttüğü "Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" hakkında da bilgi veren Yurdakul, "81 ili kapsayan toplantılarda 'Terörsüz Türkiye' vizyonu enine boyuna değerlendirilmektedir. Gelecek hafta 23 Ağustos'ta Tokat'ta yapılacak buluşmada da bu konu masaya yatırılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı" hedefiyle uyumlu bir şekilde çalıştıklarını kaydeden Yurdakul, "MHP, günün sonunda Türkiye'yi coğrafyamızın en güçlü, en mutlu ve en müreffeh ülkesi yapma iradesindedir. Bu bir hayal değil, kararlılıkla çözülecek bir denklem işidir. Milletimiz gönlünü ferah tutsun" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Programa MHP İl Başkanı Hikmet Çınar, KAÇEP İl Başkanı Cemile Tekin Ofluoğlu, il yönetim kurulu üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
