MHP'den süreci etkileyebilecek kritik SDG uyarısı: Süre doldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/YPG'ye Şam'a entegrasyon için tanınan sürenin dolduğunu ifade etti.

Suriye'ni üçte birinin SDG işgali altında olduğunu vurgulayan Yıldız "Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre dolmuştur" sözlerini kullandı.

ENERJİ KAYNAKLARI İŞGAL ALTINDA

SDG'nin Suriye'nin en önemli petrol ve gaz yataklarını elinde tuttuğunu ve bu şekilde Suriye'nin toparlanmasının önünde engel olduğunu dile getiren Yıldız, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in uyarısını hatırlatarak "Bu durum, bölge için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Yıldız, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD ve İsrail destekli SDG terör oluşumunun elebaşı Mazlum Abdi, Suriye'nin neredeyse 3'te birini işgal altında tutuyor.

Bu bölgedeki sivil ve askerî kurumların merkezî hükümete entegrasyonu için geçen 10 Mart'ta Suriye yönetimiyle 8 Maddelik bir anlaşma imzalamıştı.

PKK/YPG/SDG Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı kontrol etmektedir.

Bu bölge, zengin petrol ve gaz yataklarına, Fırat ve Dicle nehirlerine, ayrıca tarım ve hayvansal üretim açısından güçlü kaynaklara sahiptir.

Örgütün bu alanları kontrol altında tutması, Suriye'nin toparlanması ve kalkınması önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

İsrail sürekli kaos üreterek, savaş çıkararak bölgedeki nüfuzunu artırmayı ve bölgeyi insansızlaştırmayı hedefliyor.

Bunu bazen doğrudan kendisi, bazen de vekilleri üzerinden, yani terör örgütleri aracılığıyla gerçekleştiriyor.

Suriye'de önce PKK'yı destekledi ve örgütün alan kazanmasına hizmet etti. Ardından Dürzileri kışkırtarak Şam yönetimine karşı isyan etmelerini sağladı.

Daha da ileri giderek Şam'ı bombaladı hem cumhurbaşkanlığı sarayını hem Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı binalarını hedef aldı.

Gazze'de uyguladığı saldırıların bir benzerini Suriye'de de yapma ihtimali hâlâ mevcut.

İsrail, Suriye'yi sürekli bombalıyor ve vuruyor; aynı zamanda isyancı grupları destekleyerek, Suveyda'dan kuzeydoğu Suriye'deki PKK bölgelerine bir koridor açmaya çalışıyor.

Buna "Davut Koridoru" deniyor. Hermon Dağı'nı da işgal ederek Güneyden ve doğudan Suriye'yi çevrelemeye ve buradan Türkiye'ye uzanmaya çalışıyor. Bu durum, bölge için ciddi bir tehdit ve tehlike oluşturuyor.

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'ye 10 Mart mutabakatına uymaları için verilen süre (2025 Aralık ayı sonu) dolmuştur.

SDG'nin 10 Mart Mutabakatı'na uyması gerektiğinin altını çizen Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler son olarak :

"Bu konuda devletimizin duruşu nettir ve hiçbir tereddüde yer yoktur. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki başta PKK/YPG/SDG olmak üzere hiçbir terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini devam ettirmesine ve herhangi bir oldu bitti oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz.

Nihai hedefimiz 86 milyon vatandaşımızın ortak temennisi olan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamen tasfiye edilmesidir."

10 MART MUTABAKATI NEDİR?

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG'li Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta sekiz maddelik entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Mutabakata varılan anlaşma maddeleri şöyleydi:

"-Tüm Suriyelilerin siyasi sürece ve tüm devlet kurumlarına liyakat temelinde, dini veya etnik ayrımcılık yapılmaksızın katılma haklarının garanti altına alınması.

-Kürt toplumunun Suriye devletinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve vatandaşlık haklarının ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

-Silahlı çatışmaların sona erdirilmesi için Suriye'nin tüm topraklarında ateşkes ilan edilmesi.

-Suriye'nin kuzeydoğusundaki sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devlet yönetimine entegre edilmesi.

-Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin şehirlerine ve köylerine dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmalarının sağlanması.

-Suriye Devleti'nin Esad rejiminin kalıntılarına ve Suriye'nin güvenliği ve birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.

-Suriye toplumunun tüm kesimleri arasında ayrışma yaratmaya yönelik çağrıların, nefret söylemlerinin ve nifak tohumları ekme girişimlerinin reddedilmesi.

-Yürütme komitelerinin, anlaşmanın en geç yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürmesi."