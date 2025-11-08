Haberler

MHP'den Sağlık Sistemine Yenilik Önerileri

Güncelleme:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Türk Sağlık Sisteminde yenilikler konusunda acil servis yoğunluğu ve sağlıkta şiddet sorunlarına dikkat çekerek, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verilmeli ve entegre basamak sistemine geçiş sağlanmalı" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, bugün Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde düzenlenen "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı"nın sonuç bildirgesini açıkladı. Yurdakul, acil servis yoğunluğu, sağlıkta şiddet ve 112'ye yapılan uygunsuz çağrılar adı altında sağlıkta birçok sorun olduğunu dile getirerek, "Sağlık okuryazarlarını arttırabilmemiz için okullarda sağlık kültürü dersi konulmalı. Bir an önce önlemlerimizi almamız lazım. Sağlık dinamik bir alan. Acilde o kadar sorunlar var ki, acil servis yoğunluğu, 112'ye yapılan uygunsuz çağrılar gibi pek çok sorun var. Peki ne yapmamız gerekiyor? Acil servislerdeki yoğunluk nasıl azaltılmalı? İlk basamak öncelikle bireylerin sağlık okuryazarlığı oranı arttırılmalı. Daha sonra hastaların acil ve alan uygulaması açısından etkin bir yol uygulanmalı ve acil servise başvuran hastalara acil servisin doktoru tam yetkili olarak, daha sonra soruşturma açılmama koşuluyla uygun gördüğü tüm vakaları polikliniğe yönlendirmeli. Ayaktan başvuru yapan, acil olmayan ancak muayene gerektiğinde hastalar polikliniklerde muayene kontenjanlarına daha fazla boşluk bırakılarak muayeneleri sağlanmalı. Böylece hem hastalarımız hem de sağlık çalışanlarımız memnun kalacaklardır" diye konuştu.

"Acil servisi yoran ilaç reçetelerinin raporlu ilaç değerlendirmesini acil servis yapmalı"

Acil servislerdeki yoğunluğun büyük bir boyutta olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Acil servisi yoran ilaç reçetelerinin raporlu ilaç değerlendirmesini acil servis yapmalı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zeka kullanılarak yılda tam 417 milyar dolar kar sağlanmakta. Aynısını biz de yapabiliriz. Peki acil servisteki şiddeti nasıl önleyebiliriz? Birçok önlemler alındı biliyorsunuz. Her şey söylendi. Acil servislere İçişleri Bakanlığı'na bağlı protokol sözleşmesi yapılarak, polis ya da jandarma görevlendirmesi yapılmalıdır. Güvenlik görevlileri kamu personeli statüsüne geçirilmelidir" şeklinde konuştu.

"Yaşlı nüfus artıyor"

Avrupa'da nüfus popülasyonunun giderek değiştiğini ve genç nüfusun azaldığını belirten Yurdakul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rejeneratif tıp, rejeneratif hastalıklarda hücre bakımından umut vaat etmekte. Çünkü yaşlı nüfus artıyor, dejenerasyon artıyor. Peki bunun için ne öneriyoruz? Rejeneratif tıp merkezinin geliştirmesi ve yetkilendirmesini öneriyoruz. Biyoteknoloji sadece sağlık alan değil, tarım ve sanayide de sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı. Onun için Ulusal Biyoteknoloji Ajansı'nın kurulması gerekiyor."

MHP, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mottosuyla bilim insanlarını, akademisyenleri, sağlık çalışanlarını, sendikaları, sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde Ankara Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da bugün 160 bilim insanı ve uzmanın katılımı ile 13 tema adı altında ve 70 alt konuda "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda Türk Sağlık Sisteminde Yenilikler Çalıştayı" düzenlendi. Çalıştayda koruyucu sağlıktan dijital dönüşüme, insan kaynağından sağlık ekonomisine, acil müdahaleden afet yönetimine kadar Türk sağlık sisteminin tüm katmanları bilimsel titizlikle ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
