Haberler

MHP'den Papa'nın İznik Ziyaretine Tepki

MHP'den Papa'nın İznik Ziyaretine Tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye ziyareti ve İznik'teki ayinle ilgili rahatsızlıklarını dile getirdi. Yalçın, ziyareti Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren bir tür şov olarak nitelendirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Papa 14'üncü Leo'nun İznik'i ziyaretine ilişkin, "1700 yıl önceki Konsil toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bilindiği üzere Papa 14'üncü Leo, 27 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır. Bu bağlamda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de 'Kuruluş Orhan' dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Olay yaratan fotoğraf karesi sonrası Mehmet Ağar sessizliğini bozdu

'Derin masa'da ne konuşuldu? Gözlerin çevrildiği Ağar'dan ses var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran gelişme
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.