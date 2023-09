MHP'den ortak aday açıklaması

Bartın'da partisinin 10. İl Kongresi'ne katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MYK Üyesi Taner Osmanağaoğlu, Mart 2024'de gerçekleştirilecek yerel seçimlerde bazı yerlerde ortak aday çıkartılabileceğini belirterek, "Olması gereken yerlerde zaman zaman Cumhur İttifakı'ndaki paydaşlarımız ile ittifak yapılacaktır" dedi.

Bartın'da MHP'nin 10. Olağan İl Genel Kurulu'nda seçimlere mevcut Başkan Ercüment Özçelik'in sunduğu yönetim kurulu listesi ile gidildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongre, divan kurulunun seçilmesinin ardından faaliyet ve mali raporların oylaması ile devam etti. Raporların oy birliği ile kabul edilmesinin ardından ise genel kurulda temenni ve konuşmalar kısmına geçildi. Faaliyet raporunu da kendisi okuyan mevcut Başkan Özçelik, "Biz MHP olarak öncelikleri farklı olan bir siyasi partiyiz. Biliyorsunuz bizim için önce vatan. Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır diyebilen bir anlayışın mensuplarıyız. Bugüne kadar da bu şiarlar istikametinde çalıştık. ve elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Ülkücü harekete layık olabilmek için tüm çabamızla, gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"MHP siyasetinin omurgasını 'önce Türkiye' sözü oluşturuyor"

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP MKK Üyesi Taner Osmanağaoğlu da konuşmasında Türkiye genelindeki tüm ilçelerde kongreleri tamamladıklarını, il kongrelerini sürdürdüklerini kaydetti. MHP siyasetinin omurgasını ve temel direğini "önce Türkiye" anlayışının oluşturduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, "Evet bir siyasi parti olarak oya elbette ki ihtiyacımız vardır. Ama her şeyden önce memlekete, devlete ihtiyacımız var. Bu yüzdendir ki, siyasetimizin ana omurgasını her şeyden önce Türkiye sözünü oluşturmuş olmasıdır. Bu yüzden ki politikalarımızın temel direkleri önce ülkem ve milletim kaidesiyle inşa edilmiştir. Çok şükür insanlarımızın gönlünde taht kuran bir liderimiz, vatandaşlarımızın güvenerek sırtını dayayabileceği bir partimiz vardır" ifadelerini kullandı.

"Millet, yuvarlak masanın itibarsız mensuplarını felce uğrattı"

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde Türk milletinin muhalefete ağır bir ders verdiğini ifade eden Osmanağaoğlu, "14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen seçimlerde Türk milleti, kendisine dayatılan yuvarlak masanın itibarsız mensuplarının zayıf da olsa var olan kabiliyetini adeta felce uğratmıştır. Türk milleti öyle bir karar vermiştir ki, zillet ifadesini sert bulanlar dahi bugün zillet tanımının bu genel başkanlar için yetersiz kaldığını söylemektedir. Hatta kısa süre önce kendilerini 'iyi' diye tanımlayan, bu millet için iyi olmayan milletvekillerinden biri, devleti yönetecek güce muktedir olmayacaklarını ifade etmişlerdi. Buna da hepimiz şahit olduk" şeklinde konuştu.

Osmanağaoğlu, yerel seçimler öncesi Millet İttifakı'nda yaşanan tartışmalara rağmen Cumhur İttifakı'nda sessizliğin hakim olduğunu belirten gazetecilerin soruları üzerine sessizliğin Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının uyumundan kaynaklandığını ifade etti. MHP'nin Cumhur İttifakı ile birlikte yerel seçimlere gireceğini ifade eden Osmanağaoğlu, "MHP yarım asrı aşan siyasi geçmişinde zikzakları olmayan her daim duruşu net olan bir partidir. Türkiye genelinde ilçe kongrelerini bitirdi, il kongrelerini yapıyor. MHP yerelde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı hareket edebileceği bir seçim sürecine girecektir. İnşallah bunda da netice alacak olan Türk milleti olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Ortak aday açıklaması

Osmanağaoğlu, yerel seçimlerde bazı yerlerde Cumhur İttifakı'nın ortak aday çıkaracağını belirterek, "İzlenecek rota konusunda gerekli kodlarını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli zaman zaman vermiştir. Olması gereken yerlerde zaman zaman Cumhur İttifakı'nın paydaşları ile ittifak yapılacaktır" dedi.

"MHP daha fazla belediye kazanacak"

Osmanağaoğlu, yerel seçimlerde daha önceki seçimlere göre daha fazla belediyeyi kazanma hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "MHP Genel Başkanımızın ve MHP kadrolarının en büyük amacı, MHP'nin Türkiye'de daha çok belediye alıp, hizmet edebilmesidir. Halkımıza daha çok hizmet götürme mücadelesi yönünde feraseti ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışmak için sabırsızlanıyoruz"

Millet İttifakı'nda yaşanan tartışmalarla ilgili soru üzerine ise Osmanağaoğlu, Millet İttifakı'nın 7 düvelle bir araya gelse bile Cumhur İttifakı ile yollarına devam edeceklerini ifade etti. Yaklaşan yerel seçimler nedeniyle sabırsızlandıklarını da anlatan Osmanağaoğlu, "7 düvelle birleşseler de biz buradayız. Cumhur İttifakı bunu 14 ve 28 Mayıs süreçlerinde ortaya koymuşlardır. 28 Mayıs'tan sonraki süreçte de olduğu gibi mart seçimlerinde de uyumlu belediyecilik, uyumlu sistemle beraber Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve üretken belediyecilik daha ciddi netice alarak, ülkeye hizmet etmeye devam edecektir. Bu konuda bizim bir sıkıntımız yok. Çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Gördüğünüz gibi adım adım Türkiye'yi dolaşarak kongrelerimizi yapıyoruz. MHP, yarınlara geleceğin kadrolarını şekillendirmek adına yaptığı kongrelerini bitirdikten sonra yerel seçim çalışmalarına başlayacak. Ülkede seçimlere en hazırlıklı parti MHP ve Cumhur İttifakı'dır" diye konuştu.

Özçelik güven tazeledi

Kongrede konuşmaların ardından tüm yönetim, disiplin, üst kurul delegeleri sahneye çağrılarak, günün anısına fotoğraf çekildi. Verilen aranın ardından kurulan sandıklarda oy kullanma işlemine geçildi. Akşam saat 17.00'ye kadar süren oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından ise oylar sayıldı. Toplam 585 delegeden 302'sinin katıldığı kongrede 140 kişi oy kullandı. Kullanılan oyların tamamını alan Ercüment Özçelik, yeniden başkan seçildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika