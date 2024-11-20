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MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

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MHP'den üç milletvekili, genel merkezin talebiyle istifa etti. Üç milletvekilinin 'Yurtdışından milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirmeleri ve komisyon almaları' nedeniyle istifalarının istendiği iddia edildi. Öte yandan istifası istenen 3 milletvekili de yaptıkları açıklamada, "Liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından üç milletvekilinin istifasının istendiğini ve müteakiben onaylandığını duyurdu. Yalçın, milletvekillerinin neden istifasının istendiğini ise açıklamadı. Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İSTİFALARI İSTENMİŞ VE KABUL EDİLMİŞTİR"

"Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur…"

İSTİFANIN ARDINDA 'KAÇAK ALTIN VAR' İDDİASI

3 milletvekilinin istifasının istenmesine ilişkin Gazeteci İsmail Saymaz dikkat çeken bir iddiada bulundu.

İddiaya göre, söz konusu üç milletvekili yurtdışından milletvekilliği imtiyazlarını kullanarak ucuza altın getirerek komisyon aldı. Saymaz, Bahçeli'nin kaçak altın getirilmesini duyduğunu ve tasvip etmediği için istifalarını istediğini aktardı.

İSTİFASI İSTENEN VEKİLLERDEN AÇIKLAMA: LİDERİMİZİN EMRİNDEYİZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın istifalarını duyurduğu vekiller art arda sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. 3 milletvekili de yaptıkları açıklamada, "Son nefesimize kadar liderimizin emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

Bolu Milletvekili İsmail Akgül açıklamasında "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız. Verilen karar başımız üstünedir", Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, "Liderimizin, partimizin ve teşkilatlarımızın son nefesimize kadar emrindeyiz. Liderimizin yanından bir adım geri atmayacağız", Kilis Milletvekili Mustafa Demir ise "Liderimizin vepartimizin son nefesimize kadar emrindeyiz" açıklamasıyla istifa kararını değerlendirdi.

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası

MHP'den istifası istenen 3 milletvekili ile ilgili 'Kaçak altın' iddiası
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıMurat Kara:

bunlar kimin millet vekili acaba bunlar araştırılmadan mı vekil adayı olarak milletin önüne çıkarılıyor

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

bunlarln hepsinin işi yasadsl

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Haber YorumlarıErdem Sen:

20 yil once olsaydi yok artik derdim ama artik hiç sasirmiyorum..

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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Uyusturucudan silah ticaretine ne ararsan bunlarda mafya desen her turlu ayak var ama bayrak vatan swvgileri bizimkinden fazla

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Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Uyusturucudan silah kacakciligina her turlu kacakcilik mafya ayagi var ama vatan bayrak sevgileri bizimkinden fazla gelde aglama ulkenin haline

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Haber YorumlarıErkan:

Ben sokakta bir lira bulsam haram olur çocuklarımın boğazından geçiremem diye eğilip almazken sözde milletvekili olmuş şu hırsızlara bak hiç mi Allahtan korkunuz yok. Hiç mi ölmeyeceksiniz hiç mi hesaba çekilmeyeceksiniz?

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Haber YorumlarıYalçın Şen:

bu işleri yapmak için millet vekili oluyorlar zaten. dertleri ülke değil kendileri

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Mhp bir kez daha temiz siyaset nasıl yapılır gösterdi Liderimiz syn Devlet Bahçeli'nin son nefesimize kadar emrindeyiz MHP iflas etmiş batmış batarken Amcasını intihara sürüklemiş Belediye başkanlığı ile mali durumunu düzeltip paradan kuleler yapmış ülkesinin değil yabancı güçlerinde emrinde olanlara randevu bile vermeyen onurlu şerefli vatan aşığı vatan deyince canından bile vazgeçen yiğitlerin partisidir.

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Haber Yorumlarıgökhan yıldırım:

ülkenin her tarafi sarilmiş,köşe başlari tutulmuş,yaşim genç olsa bir dakika durmam bu kokuşmuşlerin nefes aldiği yerde...

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Haber YorumlarıNurzanZeki Öğren:

Al sana milli yerli vatanı emanet edeceğin (adamlar)!chp milletvekilleri olsaydı yeryerinden oynardı.

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