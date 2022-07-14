MHP'den istifa eden Ersoy'a Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol - Haberler

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MHP'den istifa eden Ersoy'a Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol

Demirören Haber Ajansı - Politika
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MHP'den istifa eden Ersoy'a Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol

5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, MHP lideri Bahçeli tarafından tekrar partiye üye olması için davet edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 ay önce disiplin kuruluna sevk edildikten sonra partiden istifa eden Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy'u tekrar üye olması için davet etti.

MHP Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "5 Nisan 2022 günü kesin ihraç talebi ile MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildikten sonra partimizden istifa eden Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli tarafından tekrar partimize üye olmak üzere davet edilmiştir" denildi.

MHP'den istifa eden Ersoy'a Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli'den davet: Gel partiye üye ol

TALİMAT BİZZAT BAHÇELİ'DEN

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un partimize üyelik işlemlerinin yeniden başlatılması hususunda bizzat Sayın Genel Başkanımız tarafından talimat verilmiş ve kendisi partimize yeniden üyelik başvurusunda bulunmaya çağrılmıştır."

Demirören Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Kayseri Politika Güncel Haberler

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