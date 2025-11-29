Haberler

MHP'den Dünya Engelliler Günü Programı: 'Engelsiz Yarınlara' Teması

MHP'den Dünya Engelliler Günü Programı: 'Engelsiz Yarınlara' Teması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde düzenlenen programda, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemi vurgulandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 'Dünya Engelliler Günü' programı düzenlendi.

MHP Genel Merkezi'nde 'Üç Hilalin Aydınlığında, Engelsiz Yarınlara' temasıyla düzenlenen farkındalık programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, konuşmasında, engelliliğin yalnızca bedensel ya da zihinsel bir durum olmadığını söyleyerek, "O, insan olmanın bir parçasıdır, her fertte farklı biçimlerde tezahür eden bir hayat halidir. Devlet-millet ilişkimizde yalnız bırakılan, kalbi kırılan, imkanlardan mahrum kalan bireylerin varlığı, toplumsal vicdanımızı sınayan bir aynadır. Bu dijitalleşen çağda fert fert güçlenen bir toplumsal yapı kurmak istiyorsak, engelli kardeşlerimize halisane bir yaklaşımla el uzatmak zorundayız. Milliyetçi bakış açımız gereği vatanı, milleti, bayrağı korumak yalnızca silahla yapılan bir şey değildir; kalple, gönülle, vicdanla yapılan bir savunmadır. Engelli vatandaşlarımız bu savunmanın şuurunda, bu savunmanın içindedir. Onların sesi olmak, onların yanında yer almak bir milletin şanlı geçmişine yaraşır" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' YENİ ENGELLERİN ÖNLENMESİ DEMEKTİR'

Yurdakul, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, etkin ve onurlu şekilde katılabilmeleri için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "Bizim için engelli vatandaşlarımız, üretken ve güçlü bir toplumun anahtarıdır. Bu anlayışla hazırladığımız politikalar yalnızca bir vaat değil; vicdanımızın, adalet duygumuzun ve millet olma bilincimizin tezahürüdür. Tasarruf tedbirlerinin engelli politikalarını zedelemesine kesinlikle karşıyız. Unutmamak gerekir ki Türkiye'nin bağrında açılan her terör yarası sadece canlarımızı değil, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizden nice kahramanımızı da engelli hale getirmiştir. Bu topraklarda terör binlerce insanımıza hem fiziksel hem ruhsal anlamda kalıcı yaralar bırakmıştır. Bu nedenle Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aynı zamanda yeni engellerin, yeni acıların önlenmesi demektir. Barışın ve güvenliğin hüküm sürdüğü bir gelecekte ülkemizde ne bir gazimiz protez bacakla yürüyecek ne de bir anne evladını kaybetme endişesiyle uykusuz kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem mevcut engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye hem de terörün kökünü kazıyarak yeni engellerin doğmasının önüne geçmeye kararlıyız. Çünkü biz biliyoruz ki terörsüz bir Türkiye, yalnızca güvenli bir gelecek değil, aynı zamanda engelsiz, huzurlu ve umut dolu bir toplum, güçlü bir ülke, barış içinde bir bölge demektir" diye konuştu.

Programda, Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nden engelli bireylerin oluşturduğu koro, katılımcılara müzik dinletisi sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Mesud Barzani'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ona teşekkürü borç biliyorum

'Terörsüz Türkiye' süreci için tavrını açıkça belli etti
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
Transfer listesi belli oldu! İşte Sergen Yalçın'ın istediği iki isim

Transfer listesi belli oldu! İşte istediği iki yıldız isim
Suriyeli bakan İsrail'e meydan okudu

İsrail'in saldırdığı köyde konuştu! Suriyeli bakan meydan okudu
Hull City kabustan 90. dakikada uyandı

Acun Ilıcalı'dan mutlusu yok
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'daki görevini bıraktı

Süper Lig'de maç sonu istifa! Ünlü hoca görevini bıraktı
Papa, Sultanahmet Camii'nde! 'Ayakkabı' detayı dikkat çekti

Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Vedat Muriqi 4 dakikada 2 gol attı, takımı 90+2'de hüsrana uğradı

4 dakikada 2 gol attı, buna rağmen 90+2'de şoku yaşadı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! İşçinin eli güçleniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.