MHP'den Dünya Engelliler Günü Programı: 'Engelsiz Yarınlara' Teması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde, Aile, Kadın ve Sosyal Hizmet Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından 'Dünya Engelliler Günü' programı düzenlendi.

MHP Genel Merkezi'nde 'Üç Hilalin Aydınlığında, Engelsiz Yarınlara' temasıyla düzenlenen farkındalık programına MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, konuşmasında, engelliliğin yalnızca bedensel ya da zihinsel bir durum olmadığını söyleyerek, "O, insan olmanın bir parçasıdır, her fertte farklı biçimlerde tezahür eden bir hayat halidir. Devlet-millet ilişkimizde yalnız bırakılan, kalbi kırılan, imkanlardan mahrum kalan bireylerin varlığı, toplumsal vicdanımızı sınayan bir aynadır. Bu dijitalleşen çağda fert fert güçlenen bir toplumsal yapı kurmak istiyorsak, engelli kardeşlerimize halisane bir yaklaşımla el uzatmak zorundayız. Milliyetçi bakış açımız gereği vatanı, milleti, bayrağı korumak yalnızca silahla yapılan bir şey değildir; kalple, gönülle, vicdanla yapılan bir savunmadır. Engelli vatandaşlarımız bu savunmanın şuurunda, bu savunmanın içindedir. Onların sesi olmak, onların yanında yer almak bir milletin şanlı geçmişine yaraşır" dedi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' YENİ ENGELLERİN ÖNLENMESİ DEMEKTİR'

Yurdakul, engelli bireylerin toplumsal hayata tam, etkin ve onurlu şekilde katılabilmeleri için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, "Bizim için engelli vatandaşlarımız, üretken ve güçlü bir toplumun anahtarıdır. Bu anlayışla hazırladığımız politikalar yalnızca bir vaat değil; vicdanımızın, adalet duygumuzun ve millet olma bilincimizin tezahürüdür. Tasarruf tedbirlerinin engelli politikalarını zedelemesine kesinlikle karşıyız. Unutmamak gerekir ki Türkiye'nin bağrında açılan her terör yarası sadece canlarımızı değil, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizden nice kahramanımızı da engelli hale getirmiştir. Bu topraklarda terör binlerce insanımıza hem fiziksel hem ruhsal anlamda kalıcı yaralar bırakmıştır. Bu nedenle Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' hedefi, aynı zamanda yeni engellerin, yeni acıların önlenmesi demektir. Barışın ve güvenliğin hüküm sürdüğü bir gelecekte ülkemizde ne bir gazimiz protez bacakla yürüyecek ne de bir anne evladını kaybetme endişesiyle uykusuz kalacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem mevcut engelli vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeye hem de terörün kökünü kazıyarak yeni engellerin doğmasının önüne geçmeye kararlıyız. Çünkü biz biliyoruz ki terörsüz bir Türkiye, yalnızca güvenli bir gelecek değil, aynı zamanda engelsiz, huzurlu ve umut dolu bir toplum, güçlü bir ülke, barış içinde bir bölge demektir" diye konuştu.

Programda, Serebral Palsili Çocuklar Derneği'nden engelli bireylerin oluşturduğu koro, katılımcılara müzik dinletisi sundu.