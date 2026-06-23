Eşi tarafından öldürülen Serpil'in çocukları tanık olarak dinlendi

İZMİR'in Menderes ilçesinde eşi Serpil Güral'ı (45) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Ahmet Güral (48), ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada çiftin çocukları tanık olarak dinlenildi. B.G. (10), "Ağabeyimle odada ders çalışıyorduk. Sesleri duyduk ve olayı gördüm" dedi.

Olay, 5 Ekim 2025'te saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbn-i Sina Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Ahmet Güral ve eşi Serpil Güral arasında tartışma çıktı. Ahmet Güral, tartışmanın büyümesi ile Serpil Güral'ı bıçakladı. 2 çocuk annesi Serpil Güral hayatını kaybetti, gözaltına alınan Güral tutuklandı. Soruşturmanın ardından sanık hakkında 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

AĞLAYINCA DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Ahmet Güral'ın yargılanmasına bugün İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Güral'ın yanı sıra Serpil'in ailesi, avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri de katıldı. Duruşmada ilk olarak Ahmet Güral'a söz verildi. Ahmet Güral, "Bana boşanmak istediğini belirten bir notu eve bırakmıştı. Bunun üzerine kayınpederimi aradım ve bana bilgi vereceğini söyledi. Çocukları okuldan aldıktan sonra eve döndüğümde evde yoktu. Apartmanın kamera kayıtlarına baktığımda bavul ve torbalarla ayrıldığını gördüm. Bindiği taksiye ulaştım ve Ödemiş'e gittiğini söylediler" dedi. Aldatıldığını öne süren Ahmet Güral, "Aradan zaman geçtikten sonra eşimin yanına gittim ve 'Her şeyi unutalım, yeniden başlayalım' dedim. Olay günü aradım, mesaj attım dönmedi. Sonra eve geldim ve uyandırdım. Kahve içtik. Kendi soy ismiyle sosyal medya hesabı açtığını söyledi. Tartışmaya başladık ve KADES'e basacağını söyledi" diyerek ağlamaya başladı. Bunun üzerine duruşmaya ara verildi.

'KIZIMI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ'

Aradan sonra savunmasına devam eden Ahmet Güral, savunmasının devamını yazılı olarak vermek istedi. Heyet, sanık Güral'ın talebini kabul etti. Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık Güral, 3'üncü bıçak darbesinden sonrasını hatırlamadığını söyledi. Sanık Güral'ın ardından söz verilen Serpil Güral'ın annesi Elmas Rodoplu, şikayetçi olduklarını belirtip, "Kızım defalarca boşanmak istediğini söyledi. Ama bizi ve çocukları kullanarak kızımı öldürmekle tehdit etti" dedi.

ÇOCUKLARA SÖZ VERİLDİ

Duruşmada çiftin çocukları da dinlenildi. B.G. (14), "Olaydan bir yıl önce kadar annem ayrılmak istedi ama o kişi itiraz etti. Olaydan 1 hafta önce annem bize evden ayrılacağını ama sonrasında bizi gelip alacağını söyledi. Olay günü sabah babam telefonla beni arayıp, kapıda olduğunu ve kahvaltı sürprizi yapacağını söyledi. Eve geldi. Öğlen gibi ayrılma meselesi yine açıldı. Odamda ders çalışıyordum. Sesleri duyunca yardım çağırmak için evden çıktım" dedi. B.G. ise "O kişi, olay günü, 'Size bir sürprizim var. Sizi çok seviyorum unutmayın' dedi. Ağabeyimle odada ders çalışıyorduk. Sesleri duyduk ve olayı gördüm" diye konuştu. Savunma ve beyanların ardından iddia makamı mütalaa sundu. Cumhuriyet savcısı, Ahmet Güral'ın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi. Güral'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin tamamlanmasına hükmedip duruşmayı 30 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı