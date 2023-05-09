MHP'den anket çıkışı

MHP Gaziantep Milletvekili ve Milletvekili Adayı Muhittin Taşdoğan, MHP'nin anket yaptırmadığını belirterek, "Maalesef bu zamana kadar özellikle MHP'yi ilgilendiren anketlerde, hep doğruluktan uzak, kamuoyunu yönlendirici, yöneltici, yanıltıcı anketler yapılmakta" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Ali Muhittin Taşdoğan, seçim çalışmaları çerçevesinde İHA Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, bazı anket firmalarının açıkladığı sonuçların MHP ve Cumhur İttifakı'nın gerçek oy oranını yansıtmadığını ifade etti. Taşdoğan, "Anket bilimsel ölçme ve değerlendirmedir ama doğru yapılırsa, doğru kişilerle, doğru deneklerle yapılırsa, doğru bir yöntemdir. Maalesef bu zamana kadar özellikle MHP'yi ilgilendiren anketlerde, hep doğruluktan uzak, kamuoyunu yönlendirici, yöneltici, yanıltıcı anketler yapılmakta. Bu bizi uzun süredir rahatsız ediyordu. MHP anket de yaptırmıyor. Doğru anketin vatandaş olduğunu düşünüyoruz. Seçim günü geldiğinde sandıktan çıkan sonuca, milli iradeye saygı duyuyor ve ona inanıyor" dedi.

"MHP, anketlerin iki katı oy alıyor"

Bazı anket firmalarının MHP'nin yanı sıra Cumhur ittifakının da oyunu olduğundan düşük gösterdiğini vurgulayan Taşdoğan, "Geçmişte de defalarca MHP'yi baraj altında, çok düşük oy oranlarında gösterdiler. Mesela bir önceki seçimde de MHP'yi çok düşük göstermişlerdi. Gösterdiklerinin tam iki katı bir sonuçla 24 Mart 2018 seçimleri tamamlanmıştı. Aynı şekilde Cumhur ittifakı da, bu dönemde belirli çevreler, belirli gruplar tarafından düşük gösteriliyordu" ifadelerini kullandı.

"Gerçek anketi göreceğiz"

Seçime günler kala ise bazı anket firmalarını güvenirliğini devam ettirebilmek için gerçeğe yakın sonuçları açıklamaya başladığını da anlatan Taşdoğan, "Son zamanlarda bazı firmalar, prestijlerini koruyabilmek için gerçeğe yakın şeyler söylemekteler. Ama gerçeği biz 14 Mayıs 2023'te sandıklar açıldığında, hep beraber milli iradeyi, gerçek anketi göreceğiz" şeklinde konuştu.

Seçim sonuçları değerlendirmesi

Partisinin ve kendilerinin gittikleri her yerde yoğun ilgi gördüğünü de belirten Taşdoğan, meydanların ise ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanacağını ve Cumhur İttifakı'nın oylarını artıracağını söylediğini ifade etti. Doç. Dr. Taşdoğan, "Birinci turda Cumhurbaşkanımız, bu işi göğüsleyecek. ve yeniden Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci yüzyıla, Türk ve Türkiye yüzyılına, Türkiye Cumhuriyeti'ni hazırlayacak yürütme kadrolarını inşa etmeye devam edecek. MHP ve Cumhur İttifakı, meclis ekseriyatını elde edecek. Gaziantep özelinde ise Cumhur ittifakı oylarını arttıracak ve Cumhur ittifakı, oylarını Türkiye ortalamasının üzerinde bir oy alacak. Huzur içerisinde, barış içerisinde geleceğini inşa edecek kadrolar inşallah oluşacaktır. Herkesi vatandaşlık görevini yapmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"MHP verdiği sözleri sonuna kadar takip etti"

Milletvekili Taşdoğan, Gelen Türk Asrı, Geleceğin Gücü Türkiye" konseptiyle hazırlanan, 100 vaadin yer aldığı 258 sayfalık seçim beyannamesini de değerlendirerek, MHP'nin yaklaşık yarım asırdır vatandaşa verdiği sözü hep tuttuğunu ifade etti. Bugün MHP'nin Ak Parti ile birlikte beyannameleri merakla beklenen bir parti olduğunu hatırlatan Milletvekili Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, "MHP seçim beyannameleri konusunda çok hassastır. Seçim beyannamesi demek, vatandaş ile siyasi parti arasında yapılmış sözleşme demektir. Takip etmek gerekir. Biz bugüne kadar verdiğimiz sözleri takip ettik. MHP 1970'li yılların başından beri, bugüne kadar verdiği birçok beyannamedeki sözleri gerçekleştirdi. Gerçekleştirmeye devam edecek. Bu seçim döneminde de bir takım vaatlerimiz var. Üniversite sınavının kaldırılması gibi, kültür işlerinde öne çıkan kültürel dizilerin arttırılması, çiftçilerimiz ile ilgili, esnaf ve memurlarımızla ilgili, her kesimle ilgili vaatlerimiz var. Yeni dönemde MHP Cumhur ittifakı ruhu içerisinde bu vaatlerini gerçekleştirmeye devam edecek. MHP vaatlerinin sürekli takipçisidir. Süreklilik vardır. Bir öncekinde yapılmayan, bir sonraki dönemde devam eder. Böyle bir süreçtir. Bu süreci sıkı takip eden ekibimiz var. Genel Merkez takip eder. Ediliyor da. Milletvekillerimiz de mecliste çözülecek olanları, yürütmenin çözeceklerini vaatlerini belirler, takip eder ve birebir gerçekleştirilir" şeklinde konuştu.

"Meclis'te aktif olarak çalıştık"

2018 yılında milletvekili seçildiğini hatırlatan Taşdoğan, 5 yıllık görevi boyunca çok sayıda 6 kanun teklifi, 7 araştırma önergesi,100'ün üzerinde soru önergesine imza attığını belirtti. Meclis çatısı altında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Taşdoğan, "Görev süresince tek imza olarak verdiğimiz 6 kanun teklifimiz, 7 araştırma önergemiz, 100'ün üzerinde soru önergemiz mevcut. Meclis'te aktif olarak çalıştık. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri değerlendirdik. Memleketimizin her sorununu konuşmaya azami gayret gösterdik. Özellikle sağlık yatırımlarını, Gaziantep'e yapılacak sağlık yatırımlarını çok yakından takip ettik. Sağlık komisyonunda olmamız nedeniyle. Sağlık Bakanlığı ile iyi diyaloglar içerisinde memlekete hizmet etmeye çalıştık. Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığının, Kanser araştırma enstitülerin kurulmalarına vesile olduk. Pandemi döneminde pandemiye erken tanı sağlamak için tomografi üzerinden bir yazılım gerçekleştirdik. Bilimsel heyet kurarak, Gaziantep'teki ve diğer illerden oluşan bilim adamı arkadaşlarımız ile birlikte pandemi sürecini çok yakından takip ettik. Pandemi de Türkiye'den çıkmış ilk derleme yazıyı yazdık. Birçok çalışmaya imza attık. Aşı reddi, aşı reddi ile mücadele konusunda, genetik tarama konusunda çalışmalar yaptık. Bölgemizde en sık rastlanan hastalıklar genetik hastalıklar. Bunların da ana sebebi yakın akraba evliliklerindendir. Bu nedenle akraba evlilikleri bölgemizin önemli sorunlarından biridir. Aynı zamanda akraba evlilikleri ile engelli bireyler dünyaya geliyor. Engelli bireylerin dünyaya gelmemesi, çiftçilerin genetik taramasının yapılması ile ilgili çalışmalar yaptık. Sağlık Bakanlığımız şuanda, birçok hastalıkla ilgili genetik taramaları yapmaya başladı" ifadelerini kullandı.

"Seçmene sandık çağrısı"

Taşdoğan, seçmene çağrıda bulunarak, Pazar günü yapılacak seçimde herkesin sandığa gitmesini ve herkesin demokratik hakkı olan oy kullanmayı gerçekleştirmesi gerektiğini de kaydetti. Seçimlerin barış ve huzur içerisinde tamamlanması dileğinde de bulunan Taşdoğan, "Barış içinde, huzur içerisinde ve istikrar içerisinde seçim sürecini tamamlarımız. Barış, dostluk ve kardeşlik. Bugün seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Pazar günü seçim yapılacak ama 5 yıl sonra yeniden yapılacak. Önemli olan, huzuru, barışı sağlamak ve temin etmektir. Bize hizmet eden insanları seçeceğiz. Onun için oyumuza dikkat etmeliyiz. Bir vatandaşlık görevi, herkes sandığa gidip oyunu kullanmalı. Pazar günü herkesi sandığa davet etmek istiyorum, herkesin itidalli davranmaya davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP