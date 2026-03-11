Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27 ve 28. dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle" disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın, Kaşlı'nın "Parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle" ihraç sürecinin işletildiğini belirtti.
"TEDBİRLİ" OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Kaşlı'nın parti disiplin hükümleri çerçevesinde "tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle" MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Tedbirli sevk kararıyla birlikte Kaşlı'nın süreç tamamlanana kadar parti içindeki bazı faaliyetlerinin de askıya alınabileceği belirtiliyor.
KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI
Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken Yalçın, Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.
Disiplin Kurulu'nun yapacağı değerlendirme sonucunda Ramazan Kaşlı hakkında partiden kesin ihraç kararı verilip verilmeyeceği netlik kazanacak.