Haberler

Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 27 ve 28. dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı'nın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle" disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın, Kaşlı'nın "Parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle" ihraç sürecinin işletildiğini belirtti.

  • MHP Disiplin Kurulu, Ramazan Kaşlı hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlattı.
  • Ramazan Kaşlı, parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları nedeniyle disiplin sürecine alındı.
  • Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda Ramazan Kaşlı'nın partiden kesin ihraç edilip edilmeyeceği belirlenecek.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde dikkat çeken bir disiplin süreci başlatıldı. Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'nin 27 ve 28. dönem Ramazan Kaşlı hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatıldığı açıklandı.

Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor

"TEDBİRLİ" OLARAK DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamada, Kaşlı'nın parti disiplin hükümleri çerçevesinde "tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle" MHP Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi. Tedbirli sevk kararıyla birlikte Kaşlı'nın süreç tamamlanana kadar parti içindeki bazı faaliyetlerinin de askıya alınabileceği belirtiliyor.

Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyorRamazan Kaşlı, Bahçeli'nin elini öpmüştü.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANMADI

Parti yönetimi tarafından yapılan açıklamada disiplin sürecinin nedeni hakkında ayrıntılı bilgi verilmezken Yalçın, Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti.

Disiplin Kurulu'nun yapacağı değerlendirme sonucunda Ramazan Kaşlı hakkında partiden kesin ihraç kararı verilip verilmeyeceği netlik kazanacak.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdullah:

Adam iki büklüm, elini de öpmüş ama ne yaptı ki acabs!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıumut mergen:

GEL BENIM ELIMIDE ÖP

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Romanya, ABD'nin ülkedeki hava üslerini kullanma talebini kabul etti

Dolaylı yoldan olsa da savaşa bir ülke daha dahil oldu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci 'açız' diyerek yardım istedi

Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar! "Açız" diye yalvardı
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...

Rojin'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Şampiyonlar Ligi maçına bilet aldığını sanırken kendisini bakın nerede buldu

Barcelona maçına bilet aldığını sanırken hayatının şokunu yaşadı