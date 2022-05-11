MHP'de il divanı değişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'de il divanı değişti

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
MHP'de il divanı değişti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı'nda il divanında değişikliğe gidildi.

KAYSERİ (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Başkanlığı'nda il divanında değişikliğe gidildi.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nın oluşan yeni divanı şu şekilde:

"Parti İçi Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mahmut Sami Yalçın, Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kürşat Açıkgöz, Sağlık İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selçuk Şarvan, Protokolden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Türker Horoz, Milliyetçi Kuruluşlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Çetin Başpınar, İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Gülsoy, Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Derviş Kilci, Hukuk İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Yalçın Erzurum, Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gül Akarsu, ARGE ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Tandoğan Türkmen, Strateji ve Planlamadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Köşker."

Öte yandan, il divanında yapılan değişikliğin MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın Ankara ziyaretinin sonra olması dikkat çekti. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Mahmut Sami, Kayseri, Köşker, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title