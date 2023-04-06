Bahçeli'den çizik yediler! MHP'de 5 milletvekili yeni dönemde aday gösterilmedi

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP, seçimlere 38 gün kala milletvekili kesin aday listesini açıkladı. Bahçeli'nin A Takımı'nda yer alan Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız gibi isimler liste başı olarak aday gösterilirken, şu an vekil olan bazı isimler ise liste dışı kaldı. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Nurullah Sazak, Sefer Aycan, Esin Kara ve Baki Şimşek yeni dönemde aday gösterilmedi.

Türkiye seçimlere giderken siyasi partiler milletvekili adaylarını netleştirmeye başladı. Seçimlere 38 gün kala kesin listesini ilk açıklayan parti Cumhur İttifakı ortağı MHP oldu.

BAHÇELİ'NİN A TAKIMI LİSTE BAŞI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine Osmaniye 1. sıradan aday gösterildi. Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Celal Adan, Feti Yıldız liste başından aday gösterildi.

5 VEKİL ÇİZİK YEDİ

MHP'de şu an vekil olan bazı isimler ise liste dışı kaldı. MHP'nin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan listeye göre, mevcut 48 milletvekilinden 43'ü yeniden aday oldu, 5 milletvekili ise listede yer almadı.

LİSTE DIŞI KALAN VEKİLLER

Bursa milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Konya Milletvekili Esin Kara, Mersin Milletvekili Baki Şimşek yeni dönemde listede yer almadı.