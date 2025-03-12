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MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özemir, "İmralı süreciyle ilgili tavrını net olarak ortaya koymadan CHP ile görüşmeyeceklerini söyledi. Özdemir, "CHP, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımız olmayacak." dedi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özdemir, İmralı süreciyle ilgili net tavır ortaya koymadan CHP ile görüşmeyeceklerini belirtti.

"CHP BÖLÜNMÜŞ BİR TÜRKİYE Mİ İSTEMEKTEDİR?"

Özdemir, şunları söyledi: "Habertürk Tv'de devam eden Olaylar ve Görüşler programında CHP adına konuşan, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın yorumlarının aziz milletimizin hiçbir evladı tarafından kabulü mümkün değildir. Ali Haydar Fırat, yaptığı yorumlara istinaden açıkça "CHP'nin demokratikleşme bahsinde bağımsız Kürdistan'ın kurulmasını isteyip istemediğini" cevaplandırmalıdır. Bu zihniyet Türkiye bölünsün mü istemektedir? CHP bölünmüş bir Türkiye mi istemektedir?

"CHP İÇİ BOŞ KAVRAMLARLA KAMUOYUNU OYALAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR"

Terörsüz Türkiye hedefimizde MHP ve Cumhur İttifakı'nın duruşu gayet açık, temiz ve nettir. Program içinde geçen konuyla alakalı sorduğumuz soruya CHP'li parti meclisi üyesinin, partisi adına tutarlı bir cevap verememesi, kendisinden önceki CHP'li tüm yetkilileri de tasdikleyen bir tutum olmuştur. CHP içi boş kavramlar ve tutarsız cümlelerle kamuoyunu oyalamayı hedeflemektedir.

"CHP İLE HERHANGİ BİR TEMASIMIZ OLMAYACAK"

Bu sebeple, Milliyetçi Hareket Partisi olarak CHP'nin, Terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili duruş ve görüşünü netleştirmeden, bağımsız Kürdistan konusunda tavrını net olarak ortaya koymadan, kendileriyle bu meseleyle alakalı herhangi bir temasımızın olmayacağını, Sayın Genel Başkanımızın iradelerinin de bu yönde olduğunu belirterek saygıdeğer kamuoyu ile paylaşıyoruz."

MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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