MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 14. Olağan Kongrede Güven Tazeledi

14. Olağan Kongresini gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığı'nda mevcut başkan Haluk Alıcık, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Kongrede konuşan Alıcık, birliktelik vurgusu yaparak "Bizim Türkiye sevdamızdan başka bir şey yok" dedi.

MHP Aydın teşkilatı 14. Olağan İl Kongresi'ni gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Haluk Alıcık, partililerin oylarıyla il başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin, divan başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım üstlendi. MHP Aydın İl Başkanlığı görevine atandığı tarihten bugüne kadar, genel merkezin talimatları doğrultusunda ve teşkilat disiplini içinde çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık; "Genel Başkanımızın ve sizlerin yol arkadaşı olmaktan, sizin gibi dava arkadaşlarımın il başkanı olmaktan ve bilge bir genel başkanımıza sahip olmaktan Allah'a yüz bin kere şükrediyorum. Bu kutlu yolda duruşumuz Türkiye'dir. Duruşumuz Türklüktür. Duruşumu Efeliktir. Duruşumuz Aydınlı hemşehrilerimizin ta kendisidir. Milliyetçi Hareket Partisi demek Türk ve Türkiye Yüzyılı demektir. Gelecek Milliyetçi Harekettir. Geleceğimiz güçlü Türkiye'dir. 13. Genel Kurulumuz ile beraber davamızı ve camiamızı, dava arkadaşlarımızı, kutlu davamızı ve liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi temsil yönünde en iyi şekilde yerine getirdim. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadım. İl teşkilatımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Bu süre içerisinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini Cumhur İttifakı disiplininde yürüttük. Dava arkadaşlarımız ve hemşehrilerimizin isteklerini ilgili yerlere ilettik ve takip ettik. İlçe teşkilatımız kongrelerimizi imrenilecek şekilde tamamladık. İl kongremizim de delegelerimizin iştiraki ve iradesiyle güzel ve disiplin içinde davamızın asaletine, demokrasinin adabına ve 54 yıllık davamızın kutlu mücadelemize yakışacak şekilde yapılacağına inandım. İlçe kongrelerimizle başlayıp, il kongremizle yerini alan ve nihayet 17 Mart 2024'te yapılacak 14. büyük kurultayımızda taçlanacak olan demokratik süreç, partimizin ve yenilenmiş kadrolarımızın Türkiye'ye hizmet aşkını perçinleyecektir" dedi.

"Bizim sevdamız Türkiye'dir"

Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacaklarını vurgulayan Başkan Alıcık; "Bunun yanı sıra 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerinde yüksek bir başarıya ulaşmak için yerimizde bir saniye durmayacağız. Bugünden itibaren yürüdüğümüz bu mukaddes yolda liderimizin gösterdiği hedeften bir an bile ayrılmadan 2024 yılında gerçekleşecek yerel seçimlere hazırlanmaya başlıyoruz. Lider ülke Türkiye yolunda merkezi, idari ve yerel yönetimler arasında hedef birliğini tesis etmek için muhterem genel başkanımızın başlattığı '2024'e doğru diyar diyar Anadolu' başlığı altında faaliyetlerimize hız veriyoruz. Bizim Aydın sevdamızın bedeli yoktur. Bunun için hiç bir mazerete sığınmadan koşacağız. Herkese ulaşacağız. Sevgi ve sabır ile kazanılmayacak yürek yoktur. Efeliği topukta arayanlar çekilsin geri dursun. Efeliğin yüreklerde taşındığını Aydın sevdalılarımız biliyor. Bana bu göreve tekrar layık gören muhterem genel başkanımız, liderimiz, büyüğümüz, abimiz Dr. Devlet Bahçeli'ye, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın'a, belediye başkanlığım döneminden beri hep örnek aldığım büyüğüm Divan Başkanımız Yaşar Yıldırım Bey'e çok teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaktan onur duyduğum teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim Türkiye sevdamızdan başka bir şey yok. Birlik ve beraber olursak Allah'ın izniyle Aydın'da yapamayacağımız bir şey yok. 4 yılda gördüğüm başarı ve cesaret ile gönüllere gireceğiz. İnsanları kucaklarsanız insanlar sizi kucaklamaya hazır. Gönül köprümüzü kuracağız. inşallah bunu başaracağız" şeklinde konuştu.

Haluk Alıcık başkanlığındaki yönetim, Gürşat Kale, Hüseyin Hanay, Yusuf Temel, Ahmet Gökhan Dağlıoğlu, Cafer Menderes, Zafer Erzurum, Bahri Karabulut, Yusuf Üstek, Ahmet Bayrak, Mehmet Akif Ünlüoğlu, Mevlüt Burak Kaptan, Rıza Kayaoğulları, Uğur Arıkan, Mehmet Cemal Şengün, Behçet Çağlayan, Ömer Yaşar, Turgay Kasap, Cem Güngör, Ali Yaşar, İlhan Turan, Orhan Koç, Gökhan Kılınç, Bekir Değirmenci ve Ümit Örü isimlerinden oluştu. - AYDIN