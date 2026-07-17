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MHP Akyaka'da güven tazeledi: Erhan Aktaş yeniden ilçe başkanı seçildi

MHP Akyaka'da güven tazeledi: Erhan Aktaş yeniden ilçe başkanı seçildi
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MHP Akyaka İlçe Başkanlığı 16. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Erhan Aktaş, delegelerin oylarıyla yeniden seçildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akyaka İlçe Başkanlığı 16. Olağan Kongresi, partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede yapılan seçimde mevcut İlçe Başkanı Erhan Aktaş, delegelerin desteğini yeniden alarak güven tazeledi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye MHP'nin 13. Dönem Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi ve Karslı iş insanı Gökhan Türkeş Öngel, MHP Kars İl Başkanı Ali Okyay, il ve ilçe teşkilatı yöneticileri, delegeler, partililer ile çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, divan heyetinin oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporlar okunarak delegelerin onayına sunuldu. Daha sonra gerçekleştirilen seçimlerde mevcut İlçe Başkanı Erhan Aktaş, delegelerin oylarıyla yeniden MHP Akyaka İlçe Başkanlığı görevine seçildi.

Yeniden ilçe başkanlığı görevine seçilen Erhan Aktaş, kendisine duyulan güven dolayısıyla delegelere teşekkür etti. Aktaş, "Şahsıma yeniden layık görülen bu görevin sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Teşkilatımızın birlik ve beraberliğini koruyarak Akyaka'mız ve partimiz için üretmeye, hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak akıl ve istişare kültürüyle hareket edeceğiz" dedi.

Yoğun katılımın dikkat çektiği kongrede, partililer birlik ve beraberlik mesajları verirken, MHP teşkilatının önümüzdeki dönemde Akyaka'da siyasi ve sosyal çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı. 16. Olağan Kongre, yeni yönetimin tebrik edilmesi ve protokol üyeleri ile partililerin katılımıyla çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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