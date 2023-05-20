MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy 28. dönem kaydını ilk yaptıran isim oldu

28. Dönem için kaydını ilk yaptıran MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu

ANKARA - 28. Dönem için kaydını ilk yaptıran MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu.

28. dönem milletvekili kayıtları TBMM Şeref Holü'nde Pazartesi gününden itibaren başladı. İlk kaydını yaptıran isim MHP Adana milletvekili Ayşe Sibel Ersoy oldu.

Ersoy, kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı ve sorularını cevapladı. Ersoy, ilk kayıt yaptıran milletvekili olduğunun öğrenince erkem geldiğini söyledi.

Kadın milletvekillerinin Meclisin beşte birini oluşturduğuna ilişkin soruya, "Genel Kurul'da kadınların hoşgörüsü, nezaketi yansır diye düşünüyorum. Bazen gergin ortamlar olabiliyor. Daha güzel olacak. Nüfusumuzun yüzde 50'sinden fazlası kadın" ifadelerini kullandı.

Nasıl bir dönem olacak' sorusuna, Ersoy, "Bütün vatandaşlarımızı kapsayacak. Daha güzel demokratik bir meclis olacak" şeklinde konuştu.

İkinci tur beklentisine ilişkin soruya, "Cumhur ittifakı alacak diye düşünüyorum. Güven, istikrar herkesin istediği şeyler. Herkes vatanını seviyor. Güzel bir vatanda güzelliklerle yaşamayı istiyor. Cumhur ittifakının güven ve istikrarının devam edeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlara koşacağını düşünüyorum" dedi.