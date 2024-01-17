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MHP, Kilis ve Uşak dahil 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

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MHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kilis ve Uşak ile 53 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı. MHP Kilis Belediye Başkan Adayı Hasan Kara olurken, Uşak Belediye Başkan Adayı Sezer Ateş olarak belirlendi.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, aralarında Denizli Serinhisar, Hatay Dörtyol ve Erzin belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

İŞTE MHP'NİN 55 ADAYI

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 2 il, 3 büyükşehir ilçe ve 50 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi. İsmi açıklanan belediye başkanları şöyle;

  1. KİLİS İL HASAN KARA
  2. UŞAK İL SEZER ATEŞ
  3. DENİZLİ/ SERİNHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE CEMAL KOBAŞ
  4. HATAY/ DÖRTYOL BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÖMER OĞUZ UÇAR
  5. HATAY/ERZİN BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN AKI
  6. AFYONKARAHİSAR/ HOCALAR İLÇE HÜSEYİN ONUR TURAN
  7. AFYONKARAHİSAR/ İSCEHİSAR İLÇE NECATİ GÜNSEL
  8. AFYONKARAHİSAR/ ŞUHUT İLÇE MUHİTTİN ÖZAŞKIN
  9. BOLU/ DÖRTDİVAN İLÇE KADİR ALTUNDAĞ
  10. BOLU/ GEREDE İLÇE MUSTAFA ÇİÇEK
  11. BOLU/ GÖYNÜK İLÇE METİN ÖLMEZ
  12. BOLU/ KIBRISÇIK İLÇE ERSİN OKTAY OLKAN
  13. BOLU/ MENGEN İLÇE GÜLTEKİN UYSAL
  14. BOLU/ MUDURNU İLÇE NECDET TÜRKER
  15. BOLU/ SEBEN İLÇE MURAT ÖZKAN
  16. BOLU/ YENİÇAĞA İLÇE ERSİN BAŞ
  17. BURDUR/ AĞLASUN İLÇE HASAN DÜDEN
  18. BURDUR/ ALTINYAYLA İLÇE SELEN KINALI
  19. BURDUR/ BUCAK İLÇE YUSUF ERDOĞDU
  20. BURDUR/ ÇAVDIR İLÇE SÜLEYMAN KAYACAN
  21. BURDUR/ ÇELTİKÇİ İLÇE RAMAZAN EZİN
  22. BURDUR/ GÖLHİSAR İLÇE RAMAZAN CANURAL
  23. BURDUR/ KEMER İLÇE MEHMET ALTINKAYNAK
  24. BURDUR/ TEFENNİ İLÇE ÜMİT ALAGÖZ
  25. BURDUR/ YEŞİLOVA İLÇE YUSUF YILDIRIM
  26. ÇANKIRI/ ILGAZ İLÇE AYŞENUR BULAMAÇCI
  27. ELAZIĞ/ AĞIN İLÇE ALİ USLU
  28. ELAZIĞ/ KEBAN İLÇE YÜCEL DOĞAN
  29. ELAZIĞ/ SİVRİCE İLÇE TURGAY GÜNDOĞAN
  30. KARAMAN/ AYRANCI İLÇE YÜKSEL BÜYÜKKARCI
  31. KARAMAN/ BAŞYAYLA İLÇE GÜRANİ BULUT
  32. KARAMAN/ ERMENEK İLÇE SOYDAN EVCİ
  33. KARAMAN/ KÂZIMKARABEKİR İLÇE NURULLAH NECAT GÜVEN
  34. KARAMAN/ SARIVELİLER İLÇE MEHMET İLGÜN
  35. KARS/ AKYAKA İLÇE HALİL KEREM AYDIN
  36. KARS/ ARPAÇAY İLÇE ERDAL MERT
  37. KARS/ DİGOR İLÇE YENER KAYA
  38. KARS/ KAĞIZMAN İLÇE EMRULLAH KOMAN
  39. KARS/ SARIKAMIŞ İLÇE SERDAR KILIÇ
  40. KARS/ SELİM İLÇE ALİ ELMA
  41. KARS/ SUSUZ İLÇE ORHAN ŞARKİR
  42. KASTAMONU/ ABANA İLÇE HASAN ÖZLÜ
  43. KASTAMONU/ AĞLI İLÇE ŞAHİN ÇOLAK
  44. KASTAMONU/ KÜRE İLÇE MUSTAFA CANBAZ
  45. KASTAMONU/ PINARBAŞI İLÇE LÜTFÜ İPEK
  46. KIRŞEHİR/ AKÇAKENT İLÇE MUSA ŞAHİN
  47. KIRŞEHİR/ AKPINAR İLÇE ERDAL URCAN
  48. KIRŞEHİR/ BOZTEPE İLÇE MUSA CEYLAN
  49. KIRŞEHİR/ ÇİÇEKDAĞI İLÇE AHMET HİKMET ERDOĞAN
  50. KIRŞEHİR/ MUCUR İLÇE FATİH YILDIRIM
  51. KÜTAHYA/ ALTINTAŞ İLÇE HİKMET TUNÇ
  52. KÜTAHYA/ ASLANAPA İLÇE GÖKHAN GÜREL
  53. KÜTAHYA/ ÇAVDARHİSAR İLÇE HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
  54. KÜTAHYA/ DOMANİÇ İLÇE SAHVET ERTÜRK
  55. KÜTAHYA/ DUMLUPINAR İLÇE YAVUZ KARAAYVAZ
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Leven Ergün:

AKAPENİN GODOŞU

40Yanıtla
mardinli yiğit:

:))))))))))

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