MGK Bildirisinde Lozan Barış Antlaşması vurgusu yapıldı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayınlanan bildiride, Lozan Barış Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin sorumluluklarının yerine getirildiği ifade edildi. Ayrıca FETÖ'ye hiçbir şekilde mevcudiyet hakkı tanınmayacağı vurgulandı ve Irak ile iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtildi. MGK toplantısına son kez katılan Orgeneral Musa Avsever ve Orgeneral Atilla Gülan da emekliye ayrıldı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yayınlanan bildiride, "Eşsiz fedakarlıklarla kazanılan Milli Mücadelemizin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiş; bölgemizde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin milletimizin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edilmiştir" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı'nda bugün yapılan ve yaklaşık 3 saat süren MGK toplantısının ardından 7 maddelik bir bildiri yayınlandı. İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından paylaşılan bildiride şunlar kaydedildi:

"FETÖ'YE HİÇBİR SURETTE MEVCUDİYET HAKKI TANINMAYACAĞI BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR"

"Milli Güvenlik Kurulu, 9 Ağustos 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;

PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

FETÖ ile mücadelede gelinen son aşama değerlendirilmiş; Türkiye'nin başta güvenlik ve dış politika alanlarında olmak üzere, stratejik kazanımlarını engellemek maksadıyla kurgulanan ve harekete geçirilen bu ihanet şebekesine hiçbir surette mevcudiyet hakkı tanınmayacağı bir kez daha vurgulanmıştır.

Eşsiz fedakarlıklarla kazanılan Milli Mücadelemizin sonunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması'nın yüzüncü yıl dönümünde de tarihin Türkiye Cumhuriyeti'ne yüklediği mesuliyetin gereklerinin hassasiyetle yerine getirildiği ifade edilmiş; bölgemizde bir asırdır barış ve istikrara temel teşkil eden antlaşma ile kurulan düzenin milletimizin menfaatleri doğrultusunda tahkim edilmesine yönelik kararlılık teyit edilmiştir.

"IRAK İLE HER ALANDA İŞ BİRİLĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ…"

Komşumuz Irak ile iş birliğimizin her alanda daha da geliştirilmesinin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin önemli kazanımlar elde etmesine katkıda bulunacağı belirtilmiş; Türkiye'nin terörle mücadele ile güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik çalışmalarının samimiyetle desteklenmesinin, iş birliği zeminini güçlendireceğine işaret edilmiştir.

-Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın gidişatı ve müteakip aşamalarda bölgemize yönelik muhtemel etkileri etraflıca ele alınmış; Karadeniz'de gerginliğin tırmanmasının kimsenin menfaatine olmayacağı ifade edilmiştir. Tüm taraflara, gecikmeksizin müzakere masasına oturma ve savaşa son verme çağrısında bulunulmuş; tahıl anlaşmasına geri dönülmesinin muhtaç ülkelerdeki muhtemel olumsuzlukları önleyeceği ve gıda istikrarına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

"AFRİKA'DA MEYDANA GELEN VE KITA GENELİNE SİRAYET EDEBİLECEK SON GELİŞMELER DEĞERLENDİRİLDİ"

Afrika'da meydana gelen ve kıta geneline sirayet edebilecek mahiyetteki son gelişmeler değerlendirilmiş; kıta'nın meselelerine en uygun çözümlerin ancak kıta'nın sahiplerince bulunabileceği ifade edilmiştir.

İslam dinini hedef alarak iki milyara yakın Müslümanı rencide eden ve Birleşmiş Milletler tarafından da nefret suçu olarak nitelendirilen menfur eylemlerin engellenmesi ve suçluların cezalandırılması hususundaki sorumluluklarını yerine getirmeyen devletler; ifade hürriyeti kisvesiyle ektikleri nefret tohumlarının ortaya çıkarabileceği yıkıcı etkileri idrak ederek bir an evvel bu tutumlarını değiştirmeye ve kutsal değerlere yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye davet edilmiştir.

-Küresel bir kriz halini almaya başlayan iklim değişikliğinin, düzensiz göçlerden sosyal buhranlara, iç karışıklıklardan devletler arası çatışmalara kadar pek çok sorunu tetikleyebilecek etkileri üzerinde durulmuş; insanlığın bu müşterek meselesine ancak uluslararası toplumun adil ve samimi gayreti ile iş birliğinin çözüm getirebileceği belirtilmiştir."

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 3 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan kararları doğrultusunda yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan son MGK toplantısına katıldı.