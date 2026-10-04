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Merz Kiev'de Putin'e bu anlamsız savaşı durdurun çağrısında bulundu

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Merz Kiev'de Putin'e bu anlamsız savaşı durdurun çağrısında bulundu
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sürpriz ziyaretle geldiği Kiev'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Bu anlamsız savaşı durdurun" çağrısında bulundu. Merz, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İHA saldırısında hasar gören Ukrayna Bilimler Akademisi'ni gezdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, "Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun. Görüşmeye hazırız, bu savaşı sona erdirmeyi tartışmaya hazırız. Ancak Ukrayna'nın sivil halkına yönelik bu barbarca saldırılar durmalı" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz Ukrayna'nın başkenti Kiev'de temaslarına başladı. Merz, sürpriz ziyaret kapsamında Rusya'nın geçtiğimiz ay insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı Ukrayna Bilimler Akademisi'ni ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile birlikte hasar görmüş binayı gezen Merz, burada yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi. Alman Başbakan, "Sayın Putin, bu anlamsız savaşı durdurun! Görüşmeye hazırız, bu savaşı sona erdirmeyi görüşmeye hazırız. Ancak Ukrayna'nın sivil halkına yönelik bu barbarca saldırılar durmalı" çağrısında bulundu.

"Burada her gün savaş suçları işleniyor"

Friedrich Merz, "Kiev'in tam merkezinde Alman Büyükelçiliği'ne birkaç yüz metre mesafede bulunan Bilimler Akademisi'ne bir saldırı düzenlendi. Bu sabah Kiev'de hava saldırısı sirenleri çalıyor. Burada her gün savaş suçları işleniyor" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de şehir merkezindeki ünlü Ulusal Bilimler Akademisi'ne 28 Eylül'de Rusya tarafından düzenlenen saldırıda en az 1 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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