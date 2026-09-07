Merz’den eyalet seçimi yorumu: "CDU’nun son on yıldaki en ağır yenilgisidir, sonuçları olacaktır"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) birinci geldiği eyalet seçimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Hepimiz derin bir şoktayız. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bu, CDU'nun son on yıllarda yaşadığı en ağır seçim yenilgisidir. Bunun sonuçları olacaktır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dün gerçekleştirilen ve genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) ağır yenilgi aldığı, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) ise rekor oyla birinci olduğu Saksonya-Anhalt eyalet seçim sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Başkent Berlin'de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Merz, "Bu seçim sonucu karşısında hepimiz derinden sarsıldık. Derin bir şok içindeyiz. Sonucun bu şekilde çıkmasını beklemiyorduk. Dün sadece Saksonya-Anhalt'ta değil tüm Almanya'da bir şeyler değişti. Bu seçim sonucunun etkileri olacaktır. Bir eyalette, çok yüksek bir katılım oranıyla seçmenlerin neredeyse yüzde 60'ı, ülkemizin demokratik kurumlarını ve kurallarını temelden sorgulayan siyasi partileri seçtiyse bu, görmezden gelemeyeceğimiz bir seçim sonucudur. Bu durum hepimizi, şahsen beni de derinden etkiliyor. Şunu itiraf etmeliyim ki bu CDU'nun yıllardır, hatta on yıllardır yaşadığı en ağır seçim yenilgisidir. Elbette tüm bunların bazı sonuçları olacaktır" dedi.

Merz, istifa etmeyecek

CDU Genel Başkanı ve Başbakan Friedrich Merz, partisinin ağır yenilgi aldığı Saksonya-Anhalt eyalet seçimlerinin ardından beklentilerin aksine istifa etmeyeceğinin mesajını da verdi. Alman başbakan, "Ülkemizin geleceği, çocuklarımızın ve torunlarımızın fırsatlarını tehlikeye atmamalıyız. Bu nedenle reform sürecini sürdürme kararlılığım sarsılmamıştır. Ancak biliyorum ki, bu reformu sadece matematiksel ya da iktisadi olarak gerekçelendirmekten daha fazlasını yapmalıyız. Reformu daha iyi açıklamalıyız. Bu nedenle, koalisyon içinde SPD ile birlikte, bu reformları neden gerekli ve doğru bulduğumuza dair yeni ve daha iyi bir anlatı, daha iyi bir çerçeve oluşturmak için tüm çabalarımı bu yönde yoğunlaştırmak istiyorum. Ülkemize karşı ortak sorumluluğumuzun farkındayız. Ülkemize karşı kişisel sorumluluğumun da farkındayım. Bu sorumluluğu yerine getirmeye kararlıyım. Seçim sonucu sadece ülkemizde değil, aynı zamanda partimde de büyük sarsıntılara yol açmaktadır. Bunu son derece ciddiye alıyorum ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda bu duruma kişisel olarak da layık bir şekilde yanıt vermeye çalışacağım" diye konuştu.

Merz bir gazetecinin "'Bu iş artık yürümez' şeklinde bir cümleyi ne zaman kurarsınız" şeklindeki sorusuna da, "Vazgeçmek benim için bir seçenek değil. Hepimizin birlikte daha iyi hale gelmemiz gerektiğini biliyorum ve bunu nasıl başarabileceğimizin yollarını arıyorum. Bizim sorumluluğumuz aynı zamanda benim kişisel sorumluluğum çocuklarımızın ve torunlarımızın Almanya gibi bir ülkede özgürlük, mutluluk ve refah içinde yaşama şansına sahip olmalarını sağlamaktır. Bu bir sorumluluktur ve ben bu sorumluluktan kaçmıyorum" ifadeleriyle cevap verdi.

AfD sandıktan birinci çıktı

Almanya'da dün yapılan Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerini aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yüzde 43,8 oy alarak ilk sırada tamamladı. Başbakan Merz'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 17,2 oyla ikinci oldu. Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı