Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa aday oldu

Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı Volkan Şeker, yeniden başkanlığa yenden talip oldu.

Şeker, 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan belediye başkanlığı seçimlerde yeniden başkanı olmak için MHP Ankara il Başkanlığı'na başvurdu. Başvurunun ardından açıklama yapan Şeker, beş yıl boyunca ilçe halkından kazandıklarını yine ilçe halkına harcadıklarını belirterek, "Mut halkına söz verdiğimiz gibi hizmetlerimize devam edeceğiz. Belediyenin gelirini yedirmedik yedirmemeye devam edeceğiz. Beş yıl boyunca projelerimizle hizmet verdik. Bir beş yıl daha yapacak olduğumuz projelerimiz var bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Mut ilçesinin dürüst bir şekilde yönetilebileceğini gösterdik. Belediye meclisinde çoğunluktayız yine çoğunluk olmamız gerek" ifadelerini kullandı. - MERSİN