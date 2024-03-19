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DEM Partili Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktı

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Mersin'in 255 bin nüfuslu Akdeniz Belediyesi'nden DEM Parti Belediye Başkan Adayı olan Nuriye Arslan'ın, 2017 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten Musa Arslan'ın annesi olduğu ortaya çıktı.

2017'de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristten birinin, DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu Musa Arslan olduğu ortaya çıktı.

2017 yılının Ekim ayında Ege bölgesine sızmaya çalışan PKK'lı teröristlere güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyon sonucunda 5 PKK'lı terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Fırat" kod adlı Musa Arslan olduğu ve Mersin'in Akdeniz ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtilmişti.

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktıDEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan ve oğlu terörist Musa Arslan

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST, DEM PARTİLİ ADAYIN OĞLU ÇIKTI

7 yıl önce öldürülen terörist Musa Arslan'ın DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu olduğu ortaya çıktı. Halen Akdeniz Belediyesi'nde meclis üyesi olan Nuriye Arslan, belediye meclis toplantısında "İstiklal Marşı okumak zorunda değilim." demiş ve bu sözleri tepki almıştı.

Mersin Akdeniz Belediye Başkan Adayı Nuriye Arslan'ın oğlu terörist çıktıTerörist Musa Arslan

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

DEM Parti Köyceğiz Akdeniz Mersin Muğla PKK Terör Politika Güncel Haberler

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