Meral Danış Beştaş, Figen Yüksekdağ'ı Ziyaret Etti

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı cezaevinde ziyaret etti. Beştaş, açıklamalarında özgürlük talebinde bulunarak, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Beştaş, "Özgürlük diyoruz, hemen özgürlük diyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz" dedi.

Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti. 2 saat süren ziyaretin ardından Meral Danış Beştaş, cezaevi önünde açıklama yaptı. Çok önemli bir sürecin içinde olunduğunu belirten Meral Danış Beştaş, "Barış ve demokratik toplum süreci devam ediyor. Öcalan'ın 27 Şubat çağrısı sadece Türkiye'de değil, Orta Doğu'da da aslında büyük bir değişim ve dönüşüme kapı aralayacaktır ve bu konuda bizler, bu çabanın ve mücadelenin en ciddi şekilde içindeyiz" dedi.

Başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak tutuklu bulunan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılması gerektiğini belirten Beştaş, "Çünkü artık bunun ötelenecek, bunun zamana yayılacak bir kesinlikle gerekçesi dün de yoktu; bugün de yoktur. Bu inattan, bu hukuksuzluktan vazgeçilmeli. Bu süreçte adalet varsa umudu büyütebiliriz, adalet varsa barış olabilir, adalet varsa eşit yurttaşlığı tesis edebiliriz ama adaletsizlik, maalesef herkesi kökten bir şekilde umutsuzluğa ve inançsızlığa sevk ediyor. Bizler DEM Parti olarak, HDK olarak bütün kurumlarımızla, halklarımızla birlikte bu süreci pamuklara sararak mücadeleyi ve müzakereyi yürütürken birilerinin bu sürece olan desteğini azaltma adımlarına son vermeleri çağrımızı da yine Kandıra'nın önünden yapmak istiyoruz. Biz yolumuzda kararlıyız. Bizim talebimiz bu sürecin başarıya ulaşması, bu topraklara artık gerçek anlamda demokratik bir sistemin yerleşmesidir. Özgürlük diyoruz, hemen özgürlük diyoruz, daha fazla beklemek istemiyoruz" dedi.

FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN MESAJINI OKUDU

Beştaş, konuşmasını Figen Yüksekdağ'ın mesajını okuyarak tamamladı. Yüksekdağ mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Halklarımız için barışı ve demokrasiyi kazanma ve buna yoğunlaşma zamanıdır. Türkiye'nin temel gündemi budur. Bu doğrultuda sürecin başarıya ulaşması için bütün politik muhataplar sorumluluk seviyesini yükseltmelidir. En içten sevgi ve selamlarımla, özlemle kucaklıyorum. Özgür günlerde kucaklaşacağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
