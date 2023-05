Meral Akşener: 'Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Denizli'de yurttaşlara seslenirken, "Kendisini istiklal mücadelesi veren bir şahıs olarak tarifliyor, bizleri darbecilikle suçluyor. Ne zaman bir ülkede oy vermek, hür iradeyle sandığa oy atmak, milli irade, ne zamandır darbe olmuş? Darbeyi beli silahlı olanlar yapar. Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim? Ben hain değilim Recep Bey, sen etrafındakilere bak. Burada bulunanlar hain değil" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Denizli'de miting düzenledi. Denizlililerden hem partisi hem de Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy isteyen Akşener, şunları söyledi:

"SİZ İSTERSENİZ BU UCUBE SİSTEMDEN KURTULURUZ"

"Siz isterseniz başbakan Meral olur, siz isterseniz 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olur. Siz isterseniz Türkiye refaha, zenginliğe erişir. Siz isterseniz bu ucube sistemden kurtuluruz. Siz isterseniz kadınlar, gençler itibar görüp nefes alırlar. 14 Mayıs günü hem kendiniz hem akrabalarınız, dostlarınız, komşularınız, arkadaşlarınız sözünüzün hatırınızın geçtiği herkesi sandığa götüreceksiniz. Bu ucube sistemden kurtulmak için bir oy Kemal'e bir oy Meral'e vereceksiniz.

"KADINLAR, BİZE SÜRTÜK DİYENLERİ EMEKLİ EDECEK MİYİZ?"

Bu sahada pek çok miting yaptık. Bugünkü canlılık, Recep Bey'in deyimiyle 'lebaleb' doluluk bu defa rastladım. 14 Mayıs aynı zamanda Anneler Günü, annelere, kızlarımıza hakaret edenleri, bize sürtük diyenler, bize çürük diyenleri, bize düşük diyenleri emekli edecek miyiz? Gençlerimize nefes aldırmayanları, gençlerimizin umudun çalanları, 82 puan aldığı halde mülakatta elenip tayin edilmeyenleri, AK Parti bünyesinde ayısı, dayısı olanların 52 puanla tayin edildiği bu harami düzeni son verecek miyiz? Ben milletim, ben seçmenim, ben velinimetim, siyasetçiye sadece vekalet veririm bu defa sizi gönderiyorum diyecek misiniz?

"SEÇİM SEÇMEN İÇİN BAYRAMDIR"

Yolda gelirken bazı pankartlar gördüm, 'Denizlililer vatanseverdir, ülkeyi böldürmez' doğrudur. Türkiye'de her bir insanımız vatanseverdir, bayrak severdir, millet severdir. Bu vatanı elbette böldürmez. Biz bir seçime gidiyoruz seçim seçmen için bayramdır. Siyasetçileri tarttığınız, gördüğünüz bir karar verdiğiniz. Sizin için bir bayramdır. Birbirimize küfrederek, hakaret ederek, iftira atarak bir seçim olabilir mi? 30 senedir politika yapıyorum, 50 yıllık hafıza sahibiyim. Böylesine küfrederek, milletimizi aşağılayarak, milletimize hakaret ederek, bizlere iftira edilerek bir seçime gitmedik. Ben böyle rezil bir dil görmedim.

"MİLLİ İRADE NE ZAMANDIR DARBE OLMUŞ? DARBEYİ BELİ SİLAHLI OLANLAR YAPAR. SEÇMEN NE ZAMAN DARBE YAPMIŞTIR KARDEŞİM"

Kendisini istiklal mücadelesi veren bir şahıs olarak tarifliyor, bizleri darbecilikle suçluyor. Ne zaman bir ülkede oy vermek, hür iradeyle sandığa oy atmak, milli irade ne zamandır darbe olmuş? Darbeyi beli silahlı olanlar yapar. Seçmen ne zaman darbe yapmıştır kardeşim. Bütün bunlar ne biliyor musunuz? Bu arkadaşın Hollanda'da hesapları olduğuna dair bilgiler dolaştı. Cayman Adaları mıdır, Nayman adalıları mıdır, adını söyleyemediğim yerlerde hesapları olduğuna dair bilgiler belgeler havalarda uçuştu. Bir tane soruşturma açılmadı. Bunların araştırılması varsa hırsızlıkların ortaya çıkmasının getirdiği endişeyle, bunun kapanması için, bunların unutturulması için siz işgalci, siz darbeci ben PKK'lıyım, böyle bir ahlaksızlık hayatımda görmedim. Gerçekten ahlaksızlıktır. Bunlar kafayı kırmış diyorum ama en kırık kafa bile böyle olmaz ya. Ben hain değilim Recep Bey, sen etrafındakilere bak. Burada bulunanlar hain değil. Ayakkabısına kadar herkesin her şeyini bildiğinizi iddia eden muhteremler, bu ülkede başkentte Ankara'nın göbeğinde gencecik bir akademisyen katledildi. Banu Çiçek, Bengisu babasız kaldı. Hani her şeyden haberiniz vardı? Ne katilleri ne azmettirenleri buldunuz. Siyaset, derdinizi öğrenip ona çözüp üreterek sizin karşınızda diğer partilerle yarışma anlamına gelir. Rekabet hizmet üzerinden, proje üzerinden. Biz iktidar olur olmaz hemen 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarına açacağız. Derhal 11 bin köy okulu, henüz yıkılmamış ufak bir tamiratla açılabilir durumda hemen açıyoruz. Genç arkadaşlarımızın köylerinde tarım yapmaları için her türlü desteği vereceğiz. 18-26 yaş grubundaki gençlere 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız.

"BİZ MUTFAKTAN ÇIKMADIĞIMIZ İÇİN 'KARILAR' BÖYLEYMİŞİZ. ULAN SİZİ KİM DOĞURDU?"

Sayın Erdoğan'ın İstanbul mitinginde diyor ki 'Karı gibi mutfaktan çıkmaya değil, arı gibi çalışan lidere oy var'. Biz mutfaktan çıkmadığımız için 'karılar' böyleymişiz. Ulan sizi kim doğurdu? Sizi doğuran sizi doyuran analarınıza hakaret. Ayrıca, arı gibi diyenler de arı gibi çalışmıyorlar. Anneler Günü'nde bize hakaret edenlere gereken dersi verecek miyiz? Kadınlar bir şeye söz verdi mi yandınız.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU'NA O SANDIKLARDA 13. CUMHURBAŞKANI OLMA İRADENİZ ÇIKACAK"

Bu ucube sistemin bitmesi, yargının bağımsız, hukukun üstün, demokrasinin tam ve kamil uygulanabilmesi için bu sistemin değişmesi gerekiyor. 14 Mayıs akşamı sizlerin helal oylarıyla, elbette ben başbakan olacağım, Sayın Kılıçdaroğlu da cumhurbaşkanı olacak. Sayın Kılıçdaroğlu'nu alkışlarla Çankaya'ya göndereceğiz, Sayın Erdoğan'ı da arkadaşlarıyla emekli edeceğiz. Seçim değil sanki savaşa gidiyoruz. Bunun önüne geçeceğiz. 14 Mayıs akşamı sandıklar açıldığında 13. Cumhurbaşkanımız, harama el uzatmamış, kul hakkı yememiş, sizin içinizden birisi, çocuğunu sizin gibi yetiştirmiş birisi, Sayın Kılıçdaroğlu'na o sandıklarda 13. Cumhurbaşkanı olma iradeniz çıkacak. Ondan eminim. Onu da tek başına bırakmak olmaz o zaman da Meral Akşener'i başbakan edeceksiniz. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e."