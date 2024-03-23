Üye Girişi
Haberler

Meral Akşener: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara ilişkin, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz." dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Akşener, fuar alanında kurulan pazar yerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Akşener, İYİ Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Alper Yağcı'ya destek istedi, pazarcı esnafından alışveriş yaptı.

Esnaf ziyareti sonrası partisinin düzenlediği iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, İYİ Partiyi milletin emriyle, milletin sesini duyurmak üzere kurduklarını söyledi.

Akşener, milletin sesini dinlemeye, ona göre muhalefet yapmaya karar verdiklerini anlatarak, "Yerel seçimlere hür ve müstakil girdik. Alper Yağcı kardeşime hepinizden oy istiyorum. İYİ Partililer biz İstanbul, Ankara, Antalya, Adana gibi belediyelerin alınmasında katkısı olan, faydası olan bir siyasi partiyiz." diye konuştu.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz"

Akşener, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in Kovid-19'a yakalandığında yerine başka birinin getirilmesinin istendiğini, buna karşı çıktığını belirtti.

Partisinin İstanbul ve Ankara'daki teşkilatlarında yaşananlara çok üzüldüğüne değinen Akşener, şöyle devam etti:

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi, billahi, tallahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Onun için İYİ Partili kardeşlerim bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip, onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak siyasi ahlaksızlık görüyorsanız oraya bir mim koyacaksınız."

Programda, İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu ile İYİ Parti Belediye Başkan adayı Alper Yağcı da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Politika

Meral Akşener İYİ Parti İstanbul Ankara Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Gönül Yazar kimdir, kaç yaşında? Gönül Yazar nereli? Kardeşlerim full HD bölüm izle! Kardeşlerim 122. bölüm full HD izleme linki! Kardeşlerim son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 132. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? 23 Mart Cumartesi ATV, Kanal D, Star, Show, NOW'da neler var? İSTANBUL İFTAR SAATİ (İMSAKİYE) - 23 Mart Akşam ezanı kaçta okunuyor, iftar saati kaçta? Ankara, İzmir, Bursa il il iftar saatleri! Kate Middleton ne kanseri, hastalığı nedir? Kate Middleton video mesajda ne dedi? Kate Middleton kimdir, kaç yaşında? Galler Prensesi Kate Middleton hasta mı, son durumu nedir? Kate Middleton hastalığı nedir, kanser mi? Kate Middleton sağlık durumu nasıl? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Emlakjet - Pınar Karşıyaka maçı! 2024 Ramazan Bayramı hangi gün? Ramazan Bayramı ne zaman, ayın kaçında? 2024 yılında Ramazan Bayramı tarihi! Kemalpaşa belediyesi hangi parti? Kemalpaşa belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Kemalpaşa yerel seçim sonuçları! Ek zam var mı? Ek zaman ne zaman, hangi tarihte gelecek? AK Partili Akbaşoğlu açıkladı! BURSASPOR - KIRKLARELİSPOR maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bursaspor - Kırklarelispor maçı nereden izlenir? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Nazilli Bld. - Afyonspor maçı nereden izlenir? Yarın okullar tatil mi? 25 Mart okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title