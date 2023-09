Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu açıkladı. Akşener, ittifak ortağı oldukları CHP'yi eleştirerek, "İstanbul'u alan Türkiye'yi alıyordu. Tayyip beyin söylediği bir söz. Bu iş birliği İstanbul'u aldı. Ama sonra ne oldu demek ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyor" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir'de önce partisinin il başkanlığını ziyaret etti artından da istişare toplantısı düzenledi. Basına kapalı gerçekleşen istişare toplantısının ardından Akşener, "İstanbul'u alan Türkiye'yi alıyordu. Tayyip beyin söylediği bir söz. Bu iş birliği İstanbul'u aldı. Ama sonra ne oldu demek ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyor. Demek ki ne oldu 2018'deki aynı matematik devreye girdi. Her matematik unutulduğunda suçlusu Meral Akşener ve İyi Parti'dir. Bu da insanların, bazı siyasilerin aklamasına yol açan, üstündeki sorumluluğu atan bir yoldur. Geçen defa söyledim. Abdullah Gül'ü 15 milletvekili rica etmek üzere gittiğimde Abdullah Gül ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayımız olarak göstermeyi önerdi. Şimdi kaybedildikten sonra ne oldu. 2018'de birinci turda kaybettik ya. Birdenbire iş birliği içinde olduğumuz, ittifak yaptığımız siyasi parti yöneticilerinden seçimin kaybedilmesinin nedeninin ben olduğumu anladım. Bir gruba göre yeteri kadar çalışmadığım anlatıldı. 10 gün yokmuşum. Allah'tan utanın be. Bazılarına göre Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etseymişim seçim alınacakmış, yine suçlusu benmişim. Bu bir kolaycılık. Bu bir kaçış. 2023'te ne oldu? 2023'te de maalesef ben başaramadım. Kazandırmayı sağlamayı başaramadım. 'Özür dile' diyorlar. Özür de diliyorum. Ama konu o değil. Buradan bir ders çıkardık biz. Olmuyormuş. Bilim ortadan kalktığında her şey yok olur. Osmanlı olaylar üzerinden değil kişiler üzerinden tartıştı. Bilimi unuttu. Kişiler üzerinden gidildiği zaman yapamazsınız. Türkiye'nin içine girdiği döngü budur. Atatürk vefat ettikten sonra Türkiye'nin içine girdiği dönem budur" dedi.

"'1 oy Meral'e bir oy Kemal'e' diyerek gezdik bu bile suç olmuş"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:

"14 Mayıs'a kadar ben de dahil olmak üzere biz gerçekten çalıştık. '1 oy Meral'e bir oy Kemal'e' diyerek gezdik bu bile suç olmuş. Karşılıklı bir uzaklaşma oldu mu zorla olmuyor. İş hafif bir tırmalama noktasına geçtiğinde neler boca ediliyor? Bir olguyu, bir bilim disiplini içerisinde anlatıyorum. Bu iş nasıl bir işmiş. Onlar da küfür yedi ben de yedim. Bir yola çıktık torunumdan evime kadar söylenmeyen küfür kalmadı. Bir kadına bir anneye yaşı başı olan bir kadına, ailesinin erkeklerinin çıldırmasına sebep olacak kadar hakaret edildi. Sonra esasında Ekrem İmamoğlu'nun ceza yediği gün kendisine destek olabileyim diye ki ben haksızlık edilen herkesin yanında durmuşumdur. Erdoğan da onlardan biridir. Orada bulunduğum için ertesi günden itibaren bazı televizyon kanallarından bazı hakaretler yedim. Geliyorum ki Aliya İzzet Begoviç'e 'Ne zaman ölürüz? Savaşı kaybettiğimiz için değil, düşmanımıza benzediğimiz zaman' Biz düşmanların altında birbirine çok benzediğini fark ettik. Türkiye bu daireden çıkamaz."

Konuşmasının ardından Akşener, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ümit Özlale'yi açıkladı. Kürsüye çıkan Özlale, İzmir için yapmak istediklerini anlattı. Toplantı konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - İZMİR