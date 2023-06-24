Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak gösterildiği oylamada yeniden genel başkan seçildi. Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini aldı.

Seçim sonrası karışıklıkların yaşandığı İYİ Parti'de bugün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini alarak, yeniden genel başkan oldu.

GEÇERLİ OYLARIN 1127'SİNİ ALDI

İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.