Üye Girişi
Haberler

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Politika Haberleri

İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin 3. Olağan Kurultayı'nda tek aday olarak gösterildiği oylamada yeniden genel başkan seçildi. Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini aldı.

Seçim sonrası karışıklıkların yaşandığı İYİ Parti'de bugün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. Genel Başkan Meral Akşener, 1.151 oyun 1.127'sini alarak, yeniden genel başkan oldu.

GEÇERLİ OYLARIN 1127'SİNİ ALDI

İYİ Partinin ATO Congresium'daki 3. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık seçimi tamamlandı. Oylama sonucuna göre, seçimde 1151 delege sandığa gitti. 1127 oyun geçerli, 24 oyun geçersiz olduğu seçimde, Akşener, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildi

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Meral Akşener İYİ Parti Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Hikmet Cakir:

kendi kurultayiniza hayirli olsun partinize oy veren secmenlerinizede gecmis olsun

Cevap Yaz11Yayından Kaldır
Hikmet Cakir:

))))))))))) baska secenek mi vardi tabiki secilecek

Cevap Yaz01Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title